České Budějovice - Blokáda ukončila provoz malých autobusů v centru Budějovic

| Foto: Deník / Edwin Otta

V pondělí 27. srpna 2018 zablokoval provoz malých autobusů v budějovické Krajinské ulici advokát Václav Junek. Poukázal přitom na rozhodnutí krajského soudu. Dopravní podnik chtěl původně ještě v pondělí udržet linku 24 v provozu. Linka spojovala centrum města a záchytné parkoviště v Jírovcově ulici.

O provoz midibusů se dlouhodobě vede spor mezi městem a majiteli některých nemovitostí v centru. Někteří majitelé objektů se obávají o vliv průjezdu vozů na statiku domů. Na krajský soud se obrátili s odkazem na některá dřívější stanoviska památkářů k provozu v historickém centru Českých Budějovic. Soud nejprve zrušil povolení dočasného provozu a nyní i trvalé povolení, které vydal dopravní odbor magistrátu.

Dopravní podnik a město chtěly provoz ukončit až v úterý a v pondělí ještě jezdit. Před 11. hodinou ale zastoupil cestu jednomu z vozů MHD v Krajinské ulici advokát Václav Junek. Zastupuje některé majitele nemovitostí v centru a podle jeho názoru už v pondělí autobusy vůbec neměly vyjet. "Rozsudek je platný dnem doručení," uvedl pro Deník svůj názor Václav Junek s tím, že to bylo v pátek.

Na místě byla přítomna městská policie i Policie České republiky. Protože dva vozy MHD zcela zablokovaly ulici, která je jinak oficiálně pěší zónou, kam je vjezd povolen jen ve vymezené době pro zásobování. Objevilo se i několik cestujících, kteří třeba přišli z nedalekého náměstí, jako jedna maminka s dítětem, která si stěžovala, že se chce dostat do Nemanic, počítala, že se část cesty sveze s linkou 24, ale ta už v tu chvíli zhruba dvacet minut byla mimo provoz.

Incident v Krajinské ulici nakonec skončil odjezdem autobusů, ale jejich provoz byl ukončen s okamžitou platností. Před 12. hodinou už městem projížděla dodávka dopravního podniku a zastávky přelepovala velkým nápisem "ZRUŠENO".

Radnice a dopravní podnik ale hledají náhradní řešení, jak autobusovou linku v centru města zachovat. V úvahu přichází například vedení linky v jednom směru ulicí U Černé věže. Autobusy, které tudy jezdily před několika desítkami let, ještě pamatuje Otakar Jedlička z Pražského předměstí. V pondělí stál na zastávce na náměstí Přemysla Otakara II. právě ve chvíli, kdy pracovníci dopravního podniku lepili nápis o zrušení spoje. "Jezdil jsem s ním každý den do práce," zmínil k provozu midibusu Otakar Jedlička a připojil, že ho využívala i řada starších obyvatel Pražského předměstí k cestě za lékaři na Polikliniku Sever. "Pamatuji, ještě jako kluk, jak čtyřka jezdívala kolem Černé věže," doplnil Otakar Jedlička

O provoz linky se vedl spor už několik měsíců a například podnikatel Karel Pražák odmítal linky s poukazem na to, že podle jeho názoru ohrožují statiku objektů a také proto, že na pěší zónu podle něj takový provoz nepatří.

Město zase provoz hájilo s tím, že v ulici dříve jezdily třeba i tramvaje a na pěší zóně, že je v některých městech i MHD.

Budějovický dopravní podnik už počítá i s rozšířením linky až k nádraží nebo k nemocnici a nasazením elektrobusů. Náhradní řešení za obousměrný provoz v Krajinské nyní město a dopravní podnik intenzivně hledají.