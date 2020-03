Přes internet chodily nabídky na malování, historické plavby nebo společenské večery.

"Že mi to přišlo po 12. březnu, to bych pochopila, minulý týden se mi to zdálo podezřelé," komentovala posílání pozvánek Věra Sýkorovská z Českých Budějovic, která zprávy o kulturním a dalším společenském dění pravidelně dostává. "Ale že mi to přišlo včera," doplnila s mírným podivením v pátek 27. března při rozhovoru s redakcí Věra Sýkorovská a s úsměvem citovala z poslané zprávy, že pořadatelé doufají, že si z široké nabídky vybere.

Následně vyjmenovala jako uvedené akce třeba burzu knih a časopisů, velikonoční malování nebo historické plavby po Malši. "Nejvíc bych měla zájem o společenské večery v Besedě, v pátek večer s živou hudbou," ironicky zdůraznila Věra Sýkorovská a připojila, že některé uživatele může takové posílání pozvánek mást, i když je všeobecně známé, že platí mimořádná opatření. A dodala, že někdo by měl mít podobnou věc v kompetenci.

Podle Petra Ferebauera z kanceláře primátora už se věc řeší. "O pravidelné zasílání kalendáře akcí se stará automat, který je generuje tak, jak jsou pořadateli zadávány respektive vybere z již zadaných akcí jejich týdenní výhled a rozešle na přihlášené odběratele. Vždy ve čtvrtek," vysvětluje princip pozvánek Petr Ferebauer.

Pořadatelé přitom akce zadávají i s předstihem několika měsíců, takže automat má stále z čeho vybírat. "Je tam množství průběžných akcí, které se vzhledem k situaci v reálu nekonají, ale jsou tam takto termínově (průběžně) zadány," říká Petr Ferebauer.

"Příští čtvrtek odběratelům přijde zpráva, která je bude informovat o dočasném omezení této služby," dodává Petr Ferebauer.