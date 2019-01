Českobudějovicko - Budějovické autoškoly mají v létě napilno. Nejčastějšími žáky jsou mladí studenti ve věku osmnáct a devatenáct let. Příčinou je strach frekventantů ze zvýšení cen v příštím školním, popřípadě kalendářním roce.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

„Takové obavy jsou zcela zbytečné, ceny nijak rapidně neporostou,“ řekl včera instruktor autoškoly Josef Němec. „Velká konkurence nedovolí jednotlivcům výrazně poplatky zvednout. Ani zvyšující se cena nafty a benzínu nemá na konečnou kalkulaci velký vliv. Jedná se jen o pár stovek na celý kurz,“ dodal Němec.



Jediným případem, kdy by se cena mohla prudce zvednout je zákonné zvýšení odjezděných hodin v kurzu. „Kdyby bylo nutné odjezdit s žákem místo dvaceti osmi hodin třeba čtyřicet, bylo by to samozřejmě něco jiného. To by poplatek za celý kurz šel výrazně nahoru,“ uvedl Němec. „V současnosti se taxa v Budějovicích pohybuje mezi 8500 až 9500 korunami. Žádné zvýšení se v nejbližší době očekávat nedá.



Instruktorům ubyla práce



Dalším důvodem, proč je autoškoláků více je i fakt, že instruktoři mají méně jiné práce. „Podle zákona už nesmějí provádět školení profesionálních řidičů autoškoly, ale školící centra. Souvisí to i s povinnou výměnou profesních průkazů řidičů,“ vysvětlil Němec.

Tadeáš Nový