Zdroj: archivOsmnáctiletý Marian Tišer z Veselí nad Lužnicí měl jít složit závěrečné zkoušky 16. listopadu do Soběslavi. Nakonec klientům autoškol ale vláda vše zamrazila a studenti tak zůstali bez jízd i třeba na měsíc. Marian Tišer měl štěstí, že měl již jízdy odježděné. V pondělí se ale dozvěděl, že se může připravit na pondělí 30. listopadu k finálním testům a jízdám. „Jízdy už mám hotové. Volal mi pan instruktor ze Soběslavi, kde autoškolu dělám, že jestli chci, tak mohu jít na zkoušky. Takže jsem rád, že to takhle vláda povolila,“ míní osmnáctiletý student českobudějovického Gymnázia Česká.

Jízdy po Soběslavi a okolí nebyly pro něho problém. „Autoškola byla super. Bavilo mě to moc. Jezdil jsem renaultem megane s manuálním převodovkou,“ říká Marian, který se nemůže dočkat, až bude mít silniční doklady v ruce. „Bude to můj první řidičák. Na jaře si chci udělat ještě řidičák skupiny A2 na motorku,“ podotýká Marian, který se pohybuje po silnicích i jako cyklista. „Tím, že jezdím na kole, tak musím znát dopravní značky a přednosti. Většinu předpisů jsem už znal, než jsem nastoupil do autoškoly, takže křižovatky ani jiné dopravní situace mi nepřijdou v testech složitě. Ale jsou tam samozřejmě otázky, které se člověk musí naučit,“ vysvětlil. Osobní auto v současné době ale mladík nepotřebuje.

„Bydlím ve Veselí a mimo nouzový stav jezdím do školy do Budějovic autobusem. Jinak jezdíme do Svinů k babičce. Až půjdu na vysokou školu, tak budu auto potřebovat,“ plánuje Marian, který by chtěl být v budoucnu lékařem. „Budu jezdit třeba trasu Veselí - Praha nebo Veselí - Hradec Králové. Uvidím, kam mě přijmou,“ zamýšlí se. Auto si může po splnění závěrečných zkoušek vypůjčit i doma. „Mamka má auto často u domu, protože pracuje ve školce, kterou má pár metrů od bydliště. A pokud bych se chtěl zdržet někdy v Budějovicích nebo si někam dojet, tak si ho budu moci vypůjčit,“ líčí student.