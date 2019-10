Jak uvedl František Vavruška z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologické ústavu, teplotní rekord padl v neděli v Českých Budějovicích. "Tady jsme naměřili 23,7 stupně Celsia, čímž byl o jednu desetinu překonán rekord z roku dva tisíce šest," uvedl František Vavruška. Tehdy zde meteorologové naměřili 23, 6 stupňů Celsia. Rekordy padaly také v Temelíně a Strakonicích.

"V loňském roce jsme na dvacátého sedmého října naměřili v Českých Budějovicích jen osm stupňů a pršelo," připomněl českobudějovický meteorolog uplynulý rok.

Současně s tím doplnil, že už na státní svátek se má ale v krajském městě citelně ochladit. "V pondělí naměříme přes den deset stupňů Celsia, v dalších dnech by se měly denní teploty pohybovat v rozmezí od šesti do devíti stupňů Celsia," nastínil výhled na další dny. Blížící se zimu bychom pak dle jeho slov měli pocítit v noci ve středu a čtvrtek, kdy by mělo být již po nulou.