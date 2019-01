České Budějovice – Mladí fotografové Denisa Turková a Jakub Jirák bodovali na celostátní soutěži v Jihlavě

Mladí fotografové Denisa Turková a Jakub Jirák bodovali na celostátní soutěži v Jihlavě | Foto: Deník/ Pavel Kroupa

Druhé a třetí místo ve své kategorii obsadili na celostátní soutěži CESOFOTO, kterou pořádala jihlavská Střední škola obchodu, služeb a podnikání, dva studenti prvního ročníku oboru fotografie z Českých Budějovic Jakub Jirák a Denisa Turková.



„Zadání jsme dostali v lednu a do 1. dubna jsme měli své práce odeslat,“ vzpomínají studenti. Zatímco Jakuba nejvíce zaujala kategorie Evropský úsměv, Denisa se rozhodla zkusit své štěstí v kategorii Pohyb, která využívá pohybovou neostrost snímku. „Přemýšlel jsem nad tím, že staří lidé mají váhu, dokáží nám něco říct i bez toho, aniž by museli mluvit. Hledal jsem tedy ve svém okolí nejstaršího možného člověka, až jsem narazil na prababičku mé přítelkyně. Sehnal jsem si evropskou vlajku a vypůjčil si protézu, která symbolizovala samotný úsměv,“ poodhaluje Jakub Jirák tajemství svého úspěchu. Jeho snímek se totiž umístil na druhém místě mezi 78 dalšími fotografiemi z celé republiky.



Denisa Turková se přihlásila do soutěže se snímkem své kamarádky, která se točila na kancelářské židli. „Zachytila jsem především její létající copánky a pak jsem to různě upravovala,“ říká. Její fotografie získala v kategorii Pohyb třetí místo mezi devadesáti fotografiemi.