Několik let se v Českých Budějovicích připravovala stavba trolejového vedení v Nádražní ulici a v ulici Generála Píky. Aktuálně už se do práce při frekventovaných komunikacích jihočeské metropole pustily bagry.

Jak již dříve uvedl primátor Jiří Svoboda, potřebují České Budějovice záložní trasu do vozovny na Pražském předměstí. Pro případné rozšíření linek i kvůli mimořádným událostem, jako bude například chystaná rekonstrukce mostku na křižovatce Pražské třídy a Nádražní ulice. To plánuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. Záložní trasa do vozovny přes ulice Nádražní a generála Píky by zkrátila práce na mostku, protože by se mohly děla za úplné uzavírky, bez ohledu na potřeby průjezdu MHD.

Stavební práce ale budou znamenat i přechodná omezení provozu a řidiči by měli dbát i na aktuální situaci při průjezdu Nádražní ulicí nebo ulicí Generála Píky. Dne 17. března 2022 například pracoval v Nádražní ulici i speciální vrtací stroj.