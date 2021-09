Zdroj: Deník

Již 85 let trvání letos oslavuje Obec baráčnická Pištín. Rychtářka Marie Živnůstková ji vede 18 let, ale členkou obce je tetička (jak si mezi baráčníky říkají) už 50 let. Rychtářské právo (odznak úřadu) převzala po sousedu (také zavedené oslovení) Jaroslavu Fiškandlovi a velkou roli v jejím členství ve spolku má rodinná tradice. Členy byli i oba rodiče, Marie a Jaroslav Mertlíkovi. Jaroslav Mertlík je v 92 letech nejstarším pištínským baráčníkem a navíc je čestným pantatínkem.

Spolek má aktivity až nečekané. Před časem například jeho členky založily skupinu Pištínské baletky. "Choreografii si vytváříme samy," říká Marie Živnůstková a připojuje že nejde o umělecký tanec ani folklór, spíše je to recese. Baletky mají připraveno asi deset vystoupení. "První tanec byl Pionýrky," vzpomíná tetička rychtářka a dodává, že nejpopulárnější je kankán, nacvičené jsou třeba i orientální tance. "Každý rok pořádáme přehlídku těchto souborů. Byla i letos 21. srpna. Přijelo osm souborů například z Budějovic, Hamru z Třeboňska, Velešína, Němčic, Linhartky z Chelčic," vypočítává Marie Živnůstková. S Chelčickým domovem sv. Linharta ostatně Pištínští spolupracují dlouhodobě. Symbolické vstupné vybrané na akci proto věnovali na handicapované děti do Chelčic.

Taneční specialitou baráčníků je pak česká beseda, ta se tančí v takzvaných kolonách, proto byli také angažováni před časem pištínští mladíci. Byli vítanou posilou. "Bylo víc členů, než je dnes. Mívali jsme 46, 47 členů, teď je jich 38, nejmladšímu je 25 let. To je mladá chasa, kluci, kteří s námi tančí českou besedu. Bylo jim 14, 15, když u nás začínali," říká tetička rychtářka a připojuje, že mladí kvůli práci nemají na spolek tolik času, ale jsou zárukou pokračování spolkové tradice.

Baráčníci pravidelně vítají v obci oficiální delegace tradičně chlebem a solí. A nejen v Pištíně. "Teď jsme byli na Živitelce," připomněla Marie Živnůstková aktuální účast na agrosalonu v důležité roli.

V Pištíně se baráčníci účastní i masopustu a jiných společných akcí, s jinými baráčníky z Písku, Radomyšle, Vodňan nebo Boršova se pravidelně scházejí na velkých setkáních, kde je k vidění specifický kroj "česká mařenka". Říká se, že vznikl podle kostýmů z Prodané nevěsty. Baráčníci vznikli v 70. letech 19. století jako vlastenecko - dobročinný spolek na podporu českých kulturních tradic. Základem jsou černé kalhoty u mužů a sukně u žen a bílé halenky a košile. Výšivka na halenkách a košilích je libovolná. Na hlavě pak muži nosí čapku s brkem. Kroj baráčníků se oficiálně jmenuje "svéráz". A v Pištíně si nechali zhruba před deseti lety udělat ještě blatské kroje, aby odpovídaly regionu.

Historii pištínského spolku zachycují už čtyři kroniky, nyní ji píše tetička syndička Jitka Ficlová.

Koronavirus ovlivnil i pištínské baráčníky. "Kvůli viru jsme se nemohli ani scházet, ani navštěvovat jiné obce. Bylo to smutné, jsme rádi, že je to pryč, že se vidíme. Jsme chasa veselá," zdůrazňuje Marie Živnůstková.

K zajímavým akcím, které jsou v režii baráčníků v Pištíně, patří i velikonoční zdobení břízy u pomníku padlých. Zjistí si vždy aktuální počet obyvatel Pištína včetně všech místních částí a pak na břízu navěsí stejný počet ozdobených vyfouklých vajíček. Stačilo několik let a stalo se to už pěknou tradicí. Na Vánoce zase připravují teplý punč a rozdávání betlémského světla.

Příští rok pištínští baráčníci budou chystat 10. výročí letního sletu baletek a už také vědí datum oblíbeného plesu. Bude se konat 3. března.

A kdo má nyní v obci oficiální funkce? (Ovšem nutno zdůraznit, že navzájem si bez ohledu na věk, tituly či funkce baráčníci tykají.)

rychtářka tetička Marie Živnůstková

dříve rychtář byl soused Jaroslav Fiškandl

čestný pantatínek soused Jaroslav Mertlík

syndička tetička Jitka Ficlová

berní (pokladnice) tetička Anna Kadlecová

dráb soused Petr Živnůstka

ponocný soused Kristián Kozák

praporečník soused Tomáš Sýkora