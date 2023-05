Volný čas můžete na Českobudějovicku věnovat různým akcím.

Na Českobudějovicku chystají Bambifest i vycházku do přírody. | Foto: Deník/Edwin Otta

Nejbližší dny nabídnou na Budějovicku akce pro výtvarníky, milovníky sportu nebo dobrého jídla. U budějovické radnice vám změří tlak.

U budějovické sportovní haly se koná tradiční Bambifest. Prezentaci organizací pro děti a mládež město pravidelně finančně podporuje. Letos jde už od 23. ročník. Hlavním smyslem je upozornit veřejnost na činnost desítek spolků, které svými volnočasovými aktivitami přispívají k výchově nejmladší generace. „Sama mám tři děti a vím, že se na tuto akci vždycky těší. Jsem ráda, že existují a také že dobře fungují různé organizace a spolky pro naše potomky. Věnují jim čas, energii i invenci. A ne nadarmo se říká, že kdo si hraje, nezlobí,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová. Dvoudenní Bambifest začne u sportovní haly v pátek 12. května odpoledne. Pořadatelem je Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. Loni sem zavítalo 3570 návštěvníků. Program připravilo 30 organizací a na pódiu se vystřídalo 586 účinkujících v pěveckých, hudebních, recitačních nebo tanečních vystoupeních.

Přírodovědnou vycházku "Výprava k mokřadu u Vidova" pořádá organizace Calla v sobotu 13. května. Provázet budou botanik Martin Lepší, ornitolog Petr Veselý a entomolog Jiří Řehounek. Součástí vycházky bude ukázka odchytu a kroužkování ptactva. Sraz v 8.30 h na zastávce budějovické MHD Vidov, Náves. Událost najdete i na Facebooku.

Výprava k mokřadu u Vidova se chystá na sobotu. Zdroj: Jiří ŘehounekV Muzeu lidové architektury se 13. května od 14 hodin (Lužnice u Třeboně) koná vernisáž výstavy akademického malíře Miroslava Konráda, připraveno bude i kulturní vystoupení hostů, společné posezení. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.

Výtvarnou kuchyňku připravili v pátek 12. května od 14 do 17 h v Komunitním centru Vltavotýnska (dům kousek nad vltavotýnskou galerií). Můžete přijít během celého odpoledne a vyzkoušet si různé výtvarné aktivity. Akce pro děti i dospělé, která pomůže rozvinout tvořivost, ve spolupráci s lektorkou a galeristkou Petrou Svoboda Herotovou. Akce galerie Výtvarný ateliér pro každého je uskutečněna s podporou společnosti ČEZ a města Týn nad Vltavou.

Poradnu na téma zdravý životní styl nabídne tradiční akce k Mezinárodnímu dni sester v pátek 12. května od 13 do 16.30 h. Přímo před budějovickou radnicí na náměstí Přemysla Otakara II. budou studentky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity měřit zájemcům hodnoty krevního tlaku, pulzu, BMI a celkového tuku a cholesterolu. Fakulta se svým Centrem prevence civilizačních chorob to pořádá u příležitosti Mezinárodního den sester, který je připomínkou data narození anglické zdravotní sestry Florence Nightingalové, průkopnice moderního ošetřovatelství (1820-1910). Cílem je poukázat i na to, že všeobecné sestry nepůsobí jen ve zdravotnických zařízeních, ale podílejí se na zlepšování zdraví lidí ve svém okolí.

Již 17. kolo Šperkařského workshopu ve Volyni pořádají v sobotu 13. května od 9 do 17 hodin. Jedná se o jarmark, kde většina prodejců má také dílnu pro veřejnost. Chystá se 30 různých dílen pro veřejnost a dvě ukázky řemesel (tiffany techniky a paličkování). Celý areál je pod stany, koná se za každého počasí.

Obec Pištín zve v sobotu od 13 h do sportovně rekreačního areálu na další ročník akce Pečeme, vaříme, smažíme. Pořádají obec Pištín a spolky. Vstup děti do 15 let zdarma, plné vstupné je za 100 korun. Pro děti bude připraven skákací hrad, dospělé čeká jarmark, pestrá nabídka dobrot a soutěž v pojídání sekané v housce a o nejlepší zelňák. V programu jsou i folklorní vystoupení, zahraje také kapela Parkán.

V sobotu 13. května se od 14 do 22 hodin koná 7. Den vína ve Voselnu, pořádaný obcí Úsilné. Nabídne košt a prodej vín z několika vinařství, zábavu pro děti i prohlídku Eliášovy štoly. Odpoledne zahraje HABU band a od 19 hodin je připraveno vystoupení Jihočeského symfonického bandu.