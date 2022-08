K zajímavostem školy patří třeba to, že předškoláci, kteří přicházejí jako prvňáčci, dostanou přiděleného deváťáka jako průvodce novým světem. I když, jak upozorňuje Olga Scheinpflugová, děti z malé obce se stejně víceméně navzájem znají.

Mladí básníci

K oblíbeným soutěžím žáků v Dobré Vodě patří básnická. Vybírají se různá témata, ale vždy se dbá na to, aby tvorba byla originální. "Sejde se komise češtiny, výsledek vyhlásíme rozhlasem," naznačuje ředitelka dobrovodské školy, co vše k akci patří a nejúspěšnější pak čekají diplomy a sladká odměna. Cílem bylo na počátku kromě jiného přitáhnout děti do nové knihovny. "Dělali jsme ji před dvěma roky," říká Olga Scheinpflugová s tím, že v policích děti najdou nejen povinnou literaturu.

Veřejně se ve škole seznamují žáci také s výsledky dějepisné soutěže, výstava prací je v hale v přízemí a prezentace umožňuje porovnat, jak se kdo vypořádal se zadáním.

V uplynulém školním roce měli v Dobré Vodě třeba i barevný den. "Byla to akce navržená žákovským parlamentem," uvedla Olga Scheinpflugová s tím, že parlament takto vymýšlí několik projektů za rok. Při barevném dnu každá třída přišla v oblečení

jedné barvy a díky povinnému hasičskému cvičení si pak žáky i hromadně vyfotili.