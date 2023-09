Zahradu nového objektu v Novém Vrátě na okraji Českých Budějovic zdobily obrazy a slavnostní dopoledne zpestřila i malá módní přehlídka.

Při slavnostním dopoledni nechyběla módní přehlídka i s účastí klientů. | Foto: Deník/Edwin Otta

Deset nových pokojů pro dospělé klienty představilo ve středu 27. září 2023 slavnostně českobudějovické Centrum Bazalka. Krásná novostavba ve velké zahradě vznikla v Novém Vrátě s podporou Evropské unie a sponzorů.

„Jsme moc rádi, že jste všichni přišli, bez vás bychom to nedokázali,“ zdůraznila Vanda Polívková, zakladatelka a ředitelka centra, na začátku slavnostního dopoledne, při kterém bylo oficiálně představeno nové zařízení. Mezi pozvanými hosty nechyběli klienti, příznivci a zaměstnanci centra, zástupci sponzorů nebo třeba primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová a náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Šárka Jelínková.

„Stacionář je pro deset klientů, kteří jsou dospělí, ale potřebují v životě pomocnou ruku,“ zdůraznila Dagmar Škodová Parmová a dodala, že přeje klientům i zaměstnancům centra, aby každý den byl slunečný, jako středa, kdy se akce konala. „Ať se vám tu dobře bydlí, ať se Bazalka rozvíjí,“ řekla Dagmar Škodová Parmová.

S pohnutím v hlase

Dopoledni nechyběly ani velké emoce. „Chtěla bych říci za všechny rodiče, že jsme velice vděční, jak to v Bazallce funguje a že naše děti získají jistotu trvalé péče. Měli jsme obavy, jak to bude s našimi dětmi, až se o ně nebudeme moci starat, teď můžeme klidně spát,“ řekla se znatelným pohnutím v hlase Václava Welserová, maminka Štěpána, který je klientem centra

Vedle evropských peněz přispěla sponzorsky úhradou spoluúčasti ve výši pět procent společnost Wienerberger. S Bazalkou spojuje cihlářskou firmu, která na stavbu dodala střešní krytinu, cihly nebo dlažbu, dlouhodobé partnerství. Jde o jeden ze sponzorských projektů, kterých má Wienerberger více. Všech deset závodů firmy má například fond pro program Dobrý soused, ze kterého přispívá menšími částkami třeba na provoz mateřinek nebo činnost dobrovolných hasičů ve svých okolích.

Na adresu novostavby na okraji jihočeské metropole uvedl Kamil Jeřábek, generální ředitel společnosti Wieneberger, že zde pomohli postavit vysněný domov. „Je to něco, co ukazuje sociální odpovědnost, kterou jako velká firma vnímáme,“ řekl Kamil Jeřábek a dodal, že z toho má radost. Navíc to podle něj ukazuje, že v životě jde také o věci, které nejsou vidět. „V té pomoci, která je v těch hmotných věcech, je obsaženo ještě něco navíc. Přeji klientům Bazalky hezké vztahy a věřím, že jim budeme v brzké době moci zase pomoci,“ připojil Kamil Jeřábek.

Nová kapacita

Hlavním důvodem pro realizaci projektu Domova pro osoby se zdravotním postižením byla nedostatečná kapacita pobytových sociálních služeb. Nový domov je určen pro dospělé klienty z Centra BAZALKA, o.p.s. s autismem s přidruženou mentální retardací a problémovým chováním a pro dospělé klienty s kombinovaným postižením – tělesným, mentálním a smyslovým, kteří trpí epileptickými záchvaty.

„Dům má kapacitu 10 lůžek v deseti samostatných pokojích, součástí jsou i společné prostory. Dispozičně je řešen ve dvou patrech s přilehlou zastřešenou terasou. Dospělí klienti v novém domově získají odpovídající péči v rodinné atmosféře, a navíc budou moci díky poloze budovy, jejímu vybavení a dennímu programu udělat výrazný krok k integraci mezi běžnou společnost,“ upřesnila k poslání domova Vanda Polívková.

Bez bariér

Celá stavba je realizována jako bezbariérová, samozřejmostí je technické uzpůsobení interiéru i exteriéru a vhodné materiální vybavení. Všichni klienti potřebují vysokou míru podpory, vyžadují neustálý dohled, a proto budou mít k dispozici asistenty ve dne i v noci (dopomoc s úkony péče o vlastní osobu apod.). Personál klientům také zajistí denní program a budou v omezené míře zapojováni do nakupování, přípravy jídla, úklidu i praní prádla.

Projekt stavby Domova byl podán v r. 2018 na základě dotační výzvy IROP a v r. 2020 byl schválen. Centrum BAZALKA, o.p.s. zakoupilo vyhovující pozemek v Novém Vrátě v Českých Budějovicích o výměře 5 238 m2 v hodnotě 6 mil. Kč. Na vybudování Domova poskytla EU formou dotace celkem 27 194 642 Kč (95 % z celkového rozpočtu), Centrum BAZALKA, o.p.s. se podílelo pokrytím nákladů ve výši 5 % z celkové částky. Tuto spoluúčast uhradila firma Wienerberger s.r.o. formou dodávky stavebního materiálu. Stavba Domova byla předána 5. 1. 2022 vítězi výběrového řízení firmě Dolmen – CB s.r.o., která projekt dokončila ve lhůtě 15 měsíců, tzn. na jaře roku 2023.

V současné době probíhají dokončovací práce na vybavení domova (postele, lůžkoviny, stolky a židle) a od 1. ledna 2024 přivítá své nové obyvatele. Slavnostní otevření nového objektu doprovodila módní přehlídka Gerry Weber a hudební vystoupení dua The Greens.