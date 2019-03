První závodní kilometry v letošním roce si do výsledných tabulek připsal 62letý Jaroslav Bambas. Ten do jihočeské metropole přijel z Plzně. Disciplínu přitom zvolil tu nejtěžší z možných, a to závod na 10 kilometrů.

„Pokolikáté jsem v Budějovicích, to nedokážu říct, ale desítku už běžím po čtyřicáté,“ přiznal tento zkušený matador. Běhat začal kvůli nadměrnému množství stresu. „Počáteční úmysl odbourat napětí z práce, nyní je pro mě běh taková droga,“ vyprávěl s tím, že běhat chodí 5krát až 6krát týdně. A jak se mu zamlouvá trať v Budějovicích? „Atmosféra je tu pěkná je, jen ty mosty jsou trošku nepříjemné, zpomalují,“ shodovali se s kolegou Adamem Zoubkem. Na otázku, jestli má natrénováno, Jaroslav Bambas odpověděl: „Musím mít, to by jinak nešlo, od prosince jsem naběhal tisíc kilometrů.“ Dodal, že cíl je zaběhnout desítku za 45 minut.

Skromnější přání co se časového limitu týkalo měl Lukáš Bizoň, který do Českých Budějovic dorazil proběhnout 10 kilometrovou trasu poprvé. „Cokoliv pod hodinu by bylo krásné. Kdybych vylepšil svůj rekord, který je 55 minut, bylo by to ještě lepší,“ prozrazoval 37letý Ostravák. Běhat začal kvůli fyzičce. „Po třicítce jsem si říkal, že by bylo fajn se sebou něco dělat a už jsem u toho zůstal,“ vzpomínal. „Je pravda, že po dvou, třech dnech, kdy nevyběhnu, už jsem takový protivný,“ smál se závodník.