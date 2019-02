České Budějovice – Sobotní první ročník Běhu Jihočeských nadějí zve na trochu pohybu i zábavu. Svými kilometry přispějete na mladé talenty v našem kraji.

Účastí na Běhu Jihočeských nadějí podpoříte mladé talenty našeho kraje. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Startovat se bude v sobotu v 10 hodin ze Sokolského ostrova a trasa povede běžce krásným budějovickým parkem Stromovka. Zajímavými hosty dne budou sportovci Kateřina Neumannová, Gabriela Koukalová a Tomáš Dvořák.

Na výběr mají více i méně zdatní – trasy 5 a 10 km. Za každý váš zdolaný kilometr pošle generální partner běhu společnost OIG POWER s.r.o. do fondu Jihočeské naděje 50 korun. To znamená, že uběhnutím zvolené trasy přispějete 250, nebo 500 korunami na podporu mladých jihočeských talentů a kromě potu vás to na obou okruzích bude stát jen 50 Kč startovného.

Zajímavý je fakt, že ceny nedostanou jen nejrychlejší. Vyhrát např. horské kolo či auto s plnou nádrží na víkend může i rekreační závodník, neboť do slosování o zajímavé ceny se dostane každý, kdo na své trase dosáhne cíle.

Komu se běhat nechce, může si užít s dětmi při rodinném programu na atrakcích a skákacích hradech. Prckové si ale také mohou protáhnout nohy a to na 900metrové trati mezi 10.30 a 11.30 h.

Dospělí absolvují závod mezi 10. a 11.30 h, vyběhnout mohou kdykoli v tom-to rozmezí. Kdo se neregistroval elektronicky na stránkách nadace, musí to udělat od 8.30 do 10 h na startu.

Vyhlášení výsledků a losování výherců atraktivních cen je na programu od 13. do 13.30 h, na to naváže ukázka výcviku psů a od 14 h bude biatlonistka a sportovkyně loňského roku Gabriela Koukalová podepisovat svou knihu Jiná. Od 15 se budou děti dvě hodinky bavit v Kašpárkově lunaparkovém městečku, kde je čeká třeba Hovínková dílna, Rajtovací postel, Bejbypankoví holičové.