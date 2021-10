Domácí dobroty od regionálních výrobců se střídají v denní nabídce nové cukrárny na náměstí v Benešově. Petra z Olešnice, maminka dvou holčiček, ráda peče dorty a připravuje dezerty do kelímků, slavnostní dortíky a jiné cukrářské výrobky vytváří také další maminka Ida z Bujanova, koníčkem Jany z Olešnice je tvoření z marcipánu. Stejně tak s láskou peče a zkouší nové věci Gábina z Horní Stropnice a další. „V okolí je řada šikovných lidí, chceme sortiment rozšířit ještě o další regionální výrobky,“ říká Jaroslava Šírková, předsedkyně spolku Sdružení Spolu, který provoz cukrárny zaštiťuje. Spolek vznikl cíleně na přání obce a spolupracuje s Destinací Novohradsko-Doudlebsko.

„Po EET a době covidové tady skončila řada hospůdek, restaurací,“ vysvětluje starostka Benešova Veronika Zemanová Korchová. „Novohradky jsou krásné, ale pomalu si tady nemáte kam dojít na kávu a najíst se. To nás velmi trápí. Zastupitelstvo proto odsouhlasilo, že tuto cukrárnu tady chceme mít, proto jsme oslovili paní Šírkovou, aby vymyslela koncept spolku, pomohla spolek založit tak, aby mohl provozovat cukrárnu. Netradiční je díky úsilí a nápadům paní Šírkové.“

„Snažíme se, aby se cukrárna stala místem společenského setkávání,“ popisuje Jaroslava Šírková jeden z cílů spolku. Ostatně právě proto se spolek jmenuje Sdružení Spolu, neboť lidé spolu žijí, pracují, spolu vychovávají, sdílí, baví se a radují. Spolu se i hádají, ale zase udobřují.

Navíc spolek s obcí vymyslel koncept spojit cukrárenský provoz s provozem infocentra, což se velmi osvědčuje. „Spojení s infocentrem se opravdu vyplatilo,“ potvrzuje Jaroslava Šírková. „Turisté jsou po příchodu do infocentra mile překvapeni, že si tu současně mohou dát kávičku a obsloužit se něčím dobrým,“ pokračuje Jaroslava Šírková. „Napadlo mě, že by v nabídce mohlo být i něco jiného než klasické cukrárenské výrobky, aby si místní a turisté mohli koupit dárečky nebo něco s sebou. Z toho vznikl rozšířenější sortiment. Ještě tu nemáme všechno. A protože se turisté ptají po občerstvení, snažili jsme se jim vyjít vstříc a začali tu dělat tousty. Máme v plánu zavést také hutné polévky s domácím chlebem, myslím, že prostředí cukrárny to unese. Možná tím trochu ztratí glanc cukrárny, ale je mi líto lidí, když se nemají kde posilnit. Myslím, že by to pro Benešov bylo dobře.“

Cukrárna funguje jen krátce a každý nový měsíc je pro ni velkou neznámou. Spolek nečeká s rukama v klíně, jaký bude její další osud v zimním období a připravuje tématické a hudební večery. Mezi nimi nebude chybět například degustace pálenky od regionálního výrobce, příležitost se představit budou mít i talentované děti z trhosvinenské zušky a známí muzikanti. „Snažíme se soustředit na místní obyvatele, přinášet jim, kromě cukrárenských výrobků i zpestření nadcházejících dlouhých zimních večerů,“ dodává paní Jaroslava. „V cukrárně tvoříme, lidé si tu mohou leccos vyzkoušet. Včera jsme tady měli perníčkování, kurz vedla Stáňa Měchurová, která pro nás vyrábí perníčky. Před týdnem nám pozvaná paní povídala o bylinné napářce. Bylo to téma čistě pro ženy, ale velmi zajímavé. Nechci, aby se cukrárna zavřela. Tím bychom ztratili veškeré vynaložené úsilí, zklamali bychom lidi, kteří si k nám již našli cestu.“