Někde se dalo v pátek 4. března 2022 nakoupit pohonné hmoty a přitom zůstat pod hranicí 40 korun za litr, jinde už byla tato hranice zřetelně překonána, a to i u obyčejného naturalu. Můžete nám poslat i svůj postřeh nebo fotografii, kolik stojí pohonné hmoty u vás.

Na Českobudějovicku patří k čerpacím stanicím s levnějšími pohonnými hmotami tradičně ta u Globusu v Českých Budějovicích. V pátek 4. března dopoledne zde zákazníci za litr Drive 95 (natural) zaplatili 39,50 koruny a za Drive Diesel dali 38,50 koruny. Vyšší cenu měla třeba čerpací stanice Benziny/Orlen v Českých Budějovicích v Nádražní ulici, kde Efecta 95 (natural) stála 42,50 koruny a Efecta Diesel 44.10 koruny. U Benziny/Orlen už se například projevilo to, před čím varovali někteří odborníci, že nafta bude dražší v současné krizi než benzín.

Na stejno vyšel benzin i nafta u JIHOTRANSU v Pražské třídě v Českých Budějovicích, kde stál v pátek dopoledne litr Naturalu 95 cena 39,90 a za Diesel byla cena 39,90 koruny.

Někteří motoristé a podnikatelé si začali cen více hledět už v posledních měsících, někteří ale stále berou "šťávu" stále tam, kde jsou zvyklí.

Na to, kde je benzin levnější, dává pozor při tankování například důchodce Miroslav Schneider z Českých Budějovic. "Nejezdím moc," upozorňuje Miroslav Schneider, ale přesto si cen všímá. "Spíš se koukám, kde je lepší cena, beru vždy plnou," dodává Miroslav Schneider s tím, že už je to pak několik desítek korun rozdíl.

Zatím počká

Růst cen netěší cukráře z Hluboké nad Vltavou Jaroslava Váchu, ale současný pohyb cen zatím považuje za dočasný výkyv. "Situaci považuji za přechodnou," říká Jaroslav Vácha a doplňuje, že pohyb cen pohonných hmot se v jeho zákuscích nepromítne, protože nerad reaguje překotně. "Jsem konzervativní, ve znamená raka. Nerad bych podobné výkyvy přenášel na zákazníky. Raději na vlastní úkor vyčkám," vysvětluje Jaroslav Vácha a připojuje, že zboží rozváží jednou týdně, takže současné vyšší ceny, pokud nepotrvají, zatím pro něj neznamenají zásadní číslo. Více se ale obává možného zastavení dodávek plynu z Ruska. "Mám provozovnu na plyn, to bych asi ukončil činnost," naznačuje Jaroslav Vácha, co by pro něj byl mnohem větší problém, než skokový nárůst cen pohonných hmot.

Pro Ondřeje Svobodu, elektrikáře z Českých Budějovic je pohyb ceny stále v normálu. "Tankuju tam, kde jsem zrovna na služební cestě, náklady na benzin se před rokem propadly, teď jdou zase nahoru, krize by přišla při nějakých 45 korunách za litr naturalu, to už bych asi bral podle ceny," připouští Ondřej Svoboda.

Nafta závodí s benzinem

Válka na Ukrajině i oslabující koruna tlačí ceny pohonných hmot k rekordním úrovním. Plošné ceny paliv, které indikují další vývoj standardních cen na stojanech čerpacích stanic, za poslední týden skokově narostly. Výrazně přitom podražila nafta. Na některých čerpacích stanicích už se litr prodává za ceny okolo 43 až 44 Kč, což je o 1,50 Kč více než u benzínu.

Cena ropy se ve čtvrtek 3. března 2022 přiblížila na světových trzích ke 120 dolarům za barel, česká měna dále oslabila nad úroveň 23 korun za jeden americký dolar. Příčinou je samozřejmě ruská agrese vůči Ukrajině. Ceny benzínu a nafty jsou proto v České republice nejvyšší v historii a v závislosti na dalším vývoji války lze očekávat pokračující zdražování. Podle analytiků se cenami pohonných hmot můžeme velmi rychle dostat k úrovni 45 Kč/l, ale i výše.

Hranice 40 korun

Průměrné ceny benzínu a nafty ze čtvrtka 3. března 2022 již prolomily úroveň 40 Kč/l. Nafta je v průměru téměř stejně drahá jako benzín. Skokový nárůst plošných cen paliv tento vývoj předznamenával a signalizuje další zdražování hlavně u nafty. Ceny na čerpacích stanicích vždy totiž mají určitou setrvačnost. Naproti tomu plošné ceny bezprostředně reflektují vývoj na trzích. Indikují tedy, kam budou směřovat běžné ceny na stojanech čerpacích stanic.

„Plošná cena nafty u námi poskytovaných tankovacích karet se v tomto týdnu zvedla ve srovnání s obdobím před ruskou agresí asi o 5 Kč/l. Dynamika zdražování nafty je výrazně vyšší než u benzínu,“ popisuje aktuální vývoj Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, jež firmám poskytuje tankovací karty Shell a EuroOil.

„Na mnohých běžných čerpačkách se cena nafty již vyšplhala na úrovně okolo 43 i 44 Kč/l. I přes loňské snížení spotřební daně o korunu je tak nafta ve srovnání s Naturalem 95 často o 1,50 Kč/l dražší,“ dodává Damir Duraković.

Z technických důvodů musel být v pátek 3. 3. zastaven prodej nafty veřejnosti v čerpací stanici Dopravního podniku města České Budějovice v Novohradské ulici. "Všem zákazníkům se omlouváme za nepříjemnosti. O obnovení provozu stojanů s dieselem bude DPMCB informovat na svých webových stránkách, stejně tak na světelné tabuli u vjezdu do areálu, která v tuto chvíli cenu za diesel neuvádí. V prodeji zůstává CNG pro vozidla s pohonem na plyn," uvedla mluvčí podniku Barbora Smudková.

Pro Deník zdůraznila, že se jednalo o technické důvody, nikoliv třeba nadměrný zájem zákazníků kvůli zdražování pohonných hmot.