Betlém pro Budějovice vyřezává z dubu a buku ve Štipoklasech na Vltavotýnsku řezbář Jiří Nekola. Pastýř už se opírá o hůl.

Pod mohutným ořechem v zahradě statku jsou rozestavěné dvoumetrové špalky z dubu a buku. Pak zazní motorová pila a ze dřeva vyletí roj pilin. Po chvilce se pila zakousne do buku ještě příčně a oddělí nepravidelný kvádr. Totéž se vzápětí zopakuje na druhé straně špalku. A nahoře zůstane jen budoucí hlava, zatím velký čtyřhran s obličejem hrubě načrtnutým modrou tužkou. Další postava do betlému, který vyřezává Jiří Nekola pro budějovický adventní trh, začala vystupovat ze své dřevěné schovávačky.

„Bude to osm velkých postav plus menší postavy,“ říká k betlému Jiří Nekola a dodává, že menší budou dva andělé, jezulátko a zvířata. V dílně u zahrady stojí jako první už prakticky hotový pastýř. Betlém vzniká ve Štipoklasech na Vltavotýnsku, kde řezbář bydlí od dětství.

Po deseti letech

Podle Lenky Střítecké z agentury ART4PROMOTION budou mít Budějovice po deseti letech nový betlém vyřezaný speciálně pro Českobudějovický advent. Slavnostní odhalení je naplánované na počátek adventních trhů. Pilně se připravuje nejen betlém, finišují i seznamy stánkařů. Těm se blíží uzávěrka přihlášek. „Zbývá již jen několik posledních míst pro zájemce o stánek. Přednostně pro regionální prodejce a výrobce,“ říká Lenka Střítecká a dodává, že přihlášku je možné vyplnit na www.ceskobudejovickyadvent.cz. Tam také najdou zájemci postupem času více informací o Českobudějovickém adventu 2023.

Betlém bude na náměstí k vidění po celou dobu akce. Zatím na něm Jiří Nekola pracuje. Dlátem i motorovou pilou. A jak říká, na samém začátku bylo lesácké auto s rukou, které dovezlo špalky nařezané z kmenů a rozestavilo je po trávníku. „Původně jsem truhlář. Ke dřevu jsem měl vždycky blízko,“ zdůrazňuje Jiří Nekola a připojuje, že řezbářství se začal věnovat až ve dvaadvaceti, když zblízka sledoval řezbáře a zaujalo ho to. „Začal jsem se o to zajímat, zlepšovat se,“ říká s tím, že novému řemeslu se teď už deset let věnuje naplno.

Těžký pastýř

Dělá hlavně figurální tvorbu s důrazem na obličeje, hlavy. „Aniž si to člověk uvědomuje, zjistí, že má trojrozměrné vidění,“ vrací se k počátkům své řezbářské kariéry. Doplňuje, že představu, kterou má, pak dostává „ven“ ze dřeva. Tak, aby to mělo tvar, který vymyslel.

Z betlému pro Českobudějovický advent je zatím hotový pastýř, tři sochy jsou rozdělané. Pastýř z bukového dřeva, vysoký skoro 170 centimetrů, váží kolem 150 kilogramů. Manipulaci s takovou váhou ovšem Jiří Nekola zvládá s jistotou, disponuje totiž postavou kulturisty. A neztrácí úsměv ze tváře.

Obličeje vyrábí i cvičně. „Většinou mám dvě zakázky a jednu sochu dělám navíc jako odreagování. Zároveň se cvičím v tom, abych to uměl ještě lépe,“ přibližuje řezbář zákulisí své práce. Dub a buk jsou základním materiálem proto, že tvrdé dřevo umožňuje dobře vytvořit detaily, ve zřetelné linii. A také je odolné. „Když už se to dělá, ať to vydrží,“ zdůrazňuje Jiří Nekola.

Podívat se na nový betlém na vlastní oči bude možné na náměstí Přemysla Otakara II. 18. listopadu.