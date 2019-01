Borovany - Celou řadu akcí mohou během adventu navštívit lidé v Borovanech na Českobudějovicku. Většina se uskuteční v atraktivním prostředí kláštera, nebude chybět ale ani koncert v kostele

Peklománie v Borovanech. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Již 2. prosince se v Borovanech otevře Ježíškova poštovna a rozsvítí vánoční strom. „Do programu se zapojují všechny děti. Základní škola organizuje tvůrčí dílny, kde malí návštěvníci vyrábějí přáníčka a dárky, další děti zpívají a hrají ve Škapulířové kapli a při rozsvícení stromu," popsala za organizátory Alena Seberová.



Už ve 13 hodin se také otevře Ježíškova poštovna, kam mohou děti odevzdat svá přání v obálce se zpáteční adresou. Ta se jim pak vrátí orazítkovaná z Božího daru. Během odpoledne se návštěvníci mohou těšit i na koledy v podání kapely Žestědvěstě či vernisáž výstavy betlémů.



V týdnu od 1. do 8. prosince ještě čtyřikrát pokračuje tradičně nejoblíbenější borovanská akce – Peklománie. „Jedná se o prohlídku pekelných prostor v Podzámčí. Je to opravdu velká podívaná, každý rok něčím obohacená, v níž vystupuje padesát nadšenců," doplnila Alena Seberová.



Druhou adventní neděli vystoupí v kostele Navštívení Panny Marie bubenická skupina Wild Sticks společně se smyčcovým kvartetem Jihočeské filharmonie. O pěvecký doprovod se postarají Zuzana Benešová a Lukáš Randák, kteří jsou známí z muzikálů Divadla Hluboká.



V úterý 11. prosince se pak uskuteční vánoční koncert dětských pěveckých sborů v malovaném sále kláštera. Na témže místě zahraje třetí adventní neděli houslista Pavel Šporcl. Akce je benefiční, výtěžek poputuje do chráněné dílny Nazaret.



Těsně před Vánoci, v sobotu 22. prosince ovládne zahradu u kláštera živý betlém. Ten tradičně patří mezi největší lákadla borovanského adventu. „Už od roku 1990 ho hrají místní nadšenci. Letos poprvé pro velký zájem nabídnou dvě představení – první od 17 hodin, druhé od 17.30. Mezi účinkujícími se představí i Borovanský Malý Furiant s lidovými říkadly a koledami," připomněla Alena Seberová.



Další podrobnosti o programu na www.borovany-cb.cz