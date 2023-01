Na Českobudějovicku najdeme betlémy spíše symbolické nebo také do detailů namalované či řezbářsky vypracované. Pokus byste chtěli ten, který se v okrese líbí vám, také do ankety přidat, stačí poslat dvě nebo tři fotografie v dobré kvalitě na adresu redakce.ceskobudejovicky@denik.cz a připsat, kdo je autorem snímků a odkud jsou. Snímky je třeba poslat do čtvrtečního poledne. Hlasovat se bude ve druhé polovině týdne.

A je jedno, zda se jedná o betlém stavěný jen v adventu nebo takový, jaké na některých místech, jako třeba v Jílovicích, lze obdivovat po celý rok. Musí ale být veřejně přístupný nebo viditelný.