Firma Beton Hronek v Trhových Svinech podniká již řadu let, před nedávnem zakoupila areál bývalého zemědělského podniku. V občanech toto vzbudilo obavy, že chce rozšířit výrobu. Podle jednatele společnosti a dalších dotčených orgánů, jde pouze o přesun stávajícího provozu mimo zástavbu.

Pobočka Beton Hronek v Trhových Svinech se bude stěhovat z původního areálu na rohu ulic Husovy a Pekárenské do bývalého zemědělského družstva na okraj města. | Foto: Deník / Lenka Pospíšilová

Jak sdělila jedna místní obyvatelka, tato skutečnost se dotýká řady majitelů rodinných domů. „Pan Hronek požádal i změnu územního plánu ze smíšeného území na průmyslovou zónu, to by znamenalo výstavbu velké betonárky v blízkosti domů, zvýšenou prašnost a provoz těžké automobilové dopravy,“ míní, že by se zhoršila kvalita života v lokalitě.