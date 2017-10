Bez zbrojáku jste dočasně beze zbraní

České Budějovicev - Nepožádat o nový zbrojní průkaz v zákonném termínu znamená zkomplikovat si život.

Ilustrační fotoFoto: Archiv redakce

Co se zbraněmiTomu, kdo si do konce roku nevyřídí nový zbrojní průkaz a je držitelem zbraně a střeliva, hrozí spáchání přestupku na úseku zbraní a střeliva dle Zákona č. 119/2000 Sb., případně trestného činu nedovoleného ozbrojování. V tomto případě je nutné do doby vyřízení dokladu odevzdat policii zbraně, střelivo a průkaz zbraně. Případně zbraně převést na jiného držitele zbrojního průkazu.

Téměř 1500 držitelů zbrojního průkazu musí do konce roku získat nový, neboť končí platnost jejich dokladu. O jeho vydání je nutné požádat policii. Policejní mluvčí Milan Bajcura vysvětluje: „Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá jeho držitel podle místa trvalého pobytu nejméně dva měsíce a nejdříve šest měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu,“ vysvětluje mluvčí. K žádosti je nutné doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ne starší než tři měsíce, fotografii a uhradit 400korunový správní poplatek v kolcích.



PŘI SKONČENÍ PLATNOSTI

Pokud občan termín propásne a zůstane mu neplatný zbrojní průkaz, čekají ho značné potíže. Kromě odevzdání dokladu do 10 pracovních dnů musí v případě, že je držitelem zbraně a střeliva, policii odevzdat čili dát do úschovy také tuto zbraň, střelivo a průkaz zbraně, než si vyřídí nový zbroják. „Může zatelefonovat na policii v místě bydliště, aby pro zbraně přijeli, nebo kontaktovat přímo oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál,“ radí Milan Bajcura s tím, že pro myslivce s více zbraněmi by to už mohl být problém. Také je možné převést zbraň na někoho, kdo je držitelem zbrojního průkazu.



Těmto komplikacím je lepší se vyhnout. K získání nového zbrojního průkazu je nutné opět absolvovat přípravný kurz, což si vyžádá kromě spousty času také výdaj několika tisíc korun. Příští rok končí v kraji platnost 4553 průkazů.