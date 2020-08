Již podesáté uspořádali v sobotu v Boršově nad Vltavou běžecký závod na počest amerického válečného letce kapitána Reutera, který tu byl se svým letounem sestřelen. Na trať se vydalo 136 běžců a běžkyň, kteří museli vyčkat na startu 20 minut, než přejde průtrž mračen.

Dvanáctikilometrový závod je již tradičně zakončený náročným brodem přes řeku Vltavu. „Jedná se o těžší krosový závod, který kopíruje meandr Vltavy. Běží se krásnou krajinou. Jedinou překážkou je právě brod řeky. Letos jsme kvůli vysoké hladině řeky před závodem diskutovali o tom, jestli brodění nezrušíme,“ vysvětlil jeden z místních organizátorů závodu Roman Haňur.

O bezpečnost závodníků při překonávání řeky se postarali hasiči. „Natáhli dvojitý provaz a připravili i záchranný raft. Sám jsem mnoho ročníků běžel a tak vím dobře, jaké brodění je. Když teče vody málo, je to také složité, protože kulaté klouzavé kameny jsou tvrdé. Dneska se padalo do měkkého, ale proud byl silný. A protože letos závodilo obzvlášť mnoho slečen a paní, měli jsme strach, jak silný proud zvládnou. Bez brodu by ale Reuter Run být nemohl,“ dodal Roman Haňur.

Přesto, že se letos běželo po rozbahněném terénu a proud řeky byl obzvlášť silný, byl závod velmi rychlý. „Za deset let trvání závodu byly absolutně nejhorší podmínky. Vltavou teklo 35 kubíků vody,“ konstatoval po závodu boršovský starosta Jan Zeman, který se zároveň ujal role moderátora celé akce. Přesto dosáhl letošní vítěz Pavel Brlica s 44 minutami a 15 sekundami nejlepší čas v historii závodu. Diváci mohli obdivovat i další úžasné výkony. Na trati se objevil například Zdeněk Kopecký, který má na svém kontě už 398 maratonů. „Je to neuvěřitelné. V září se pan Kopecký chystá na svůj 399 maraton a chce letos stihnout i 400. A vůbec mu nevadí, že je ročník 1937 a je mu tedy neuvěřitelných 83 let,“ fascinovaně popsal prošedivělého, leč duchem stále mladého sportovce Jan Zeman.