Hledáte aktivity pro volný čas? V Českých Budějovicích můžete zkusit charitativní noční běh nebo navštívit unikátní vilu.

Běh pro Světlušku. | Foto: Archiv Českého rozhlasu

Světluška, projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, se chystá na další Noční běh. České Budějovice rozsvítí běžci v úterý 7. května, společně vyběhnou od sportovní haly ve Stromovce ve 21 hodin.

Registrace na místě bude probíhat už od 19 hodin. Světluška pro letošní kampaň zvolila motto „A jak to vidíš ty?“, pomocí něhož chce upozornit na problematiku zrakového postižení a zároveň vybídnout běžce k účasti na bězích. Tematicky doplní událost i doprovodný program, v rámci kterého se budou účastníci moci těšit na zrakovou prevenci nebo masáže od nevidomých a slabozrakých masérů.

Součástí 500korunové vstupenky bude pro každého účastníka sportovní vak v kombinaci buď s čelenkou, nebo čelovkou. Registrace na běhy jsou spuštěny na www.behprosvetlusku.cz.

Dosud byla hlavním projektem nadace Kavárna potmě, ale letos se rozhodla zážitkový rozměr osvěty přenést do charitativních běhů pro Světlušku. „Kontext tmy je pro naše běžce chvilkovým zážitkem toho, s čím se každý den, každý rok, celý život potýkají lidé se zrakovým postižením. Kdy za světla viditelná bariéra v cestě se za tmy může stát ohrožením, kdy kapky deště mohou znemožnit venkovní orientaci, kdy hluk může umlčet přirozené orientační body. Každý zrakově postižený na svou cestu životem vidí jinak, i o tom budeme na bězích hovořit a vybízet běžce k pravidelné a důsledné péči o tento cenný smysl,“ vysvětluje záměr ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová.

Tématu osvěty se bude Světluška držet i v rámci doprovodných programů ve všech městech. Díky Oborové zdravotní pojišťovně, která je letos partnerem pro prevenci, bude na místě možnost nechat se namasírovat nevidomými a slabozrakými maséry. O hudební rozcvičku běžců se postará zpěvák Patrik Malý s kapelou a atmosféru po zbytek večera dokreslí DJ Milan Šuba. Moderace se ujmou Hana Šoberová a Kamil Jáša z Českého rozhlasu.

Na výběr bude i letos z dvou (2,3 km), nebo čtyř (4,6 km) okruhů. Není přitom nutné běhat, trasu lze klidně jen projít. Vítáni jsou zájemci všech věkových kategorií, kteří chtějí podpořit dobrou věc. Do běhu se opět zapojí zrakově postižení sportovci, které Světluška již 20 let podporuje v aktivním životě. Na místě bude k dispozici občerstvení.

Nádherná vila se otevře na státní svátek

Na státní svátek 8. května bude možné navštívit architektonicky ceněnou Kendeho vilu v Otakarově ulici. Je výjimečná například zachovalým vnitřním vybavením.

Paměť národa Jižní Čechy má od letošního dubna vilu vypůjčenou od města. Dům z roku 1920 zakoupilo město v minulém roce. „Nedávno zapsaná kulturní památka je cenná díky zachovalému honosnému interiéru, kde se zastavil čas, ale má i svůj příběh. Před 2. světovou válkou patřila významné židovské rodině, jejíž členové skončili v koncentračních táborech. Holokaust přežil pouze nejstarší syn, fyzicky postižený hudební skladatel Rudolf Kende. Ironií osudu je, že tam za války nacisté zřídili sídlo bezpečnostní služby,“ přibližuje náměstek primátorky Tomáš Bouzek.

Během Protektorátu Čechy a Morava sídlila ve vile nacistická Sicherheitsdienst a následně též Kriminalpolizei, která ve sklepení domu zřídila též tři vazební cely, dodnes patrné.

Město České Budějovice vilu zakoupilo v první polovině loňského roku s primárním cílem zachránit tuto cennou budovu, dát jí důstojnou náplň a otevřít ji veřejnosti. To se podařilo ve spojení s jihočeskou pobočkou neziskové organizace Post Bellum, která spravuje třetí největší archiv orální historie na světě - tzv. Paměť národa. „Pro mě je nejdůležitější, že je místo s takovým silným příběhem zpřístupněno široké veřejnosti. Myslím, že právě jihočeská pobočka Post Bellum je zárukou, že se tady budou konat velmi kvalitní, zajímavé a v mnohém poučné programy,“ dodává náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková.

Unikátní Kendeho vilu zpřístupní město České Budějovice ve spolupráci s organizací Paměť národa. Na snímku uprostřed náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková, vpravo náměstek primátorky Tomáš Bouzek a vlevo Tomáš Trantina z Paměti národa.Zdroj: magistrát města

Paměť národa Jižní Čechy převzala objekt do zápůjčky v dubnu 2024 a během testovacího provozu v něm zatím uspořádala čtyři vzdělávací workshopy na různá témata 20. století. Zájem o ně projevilo více než 100 školáků.

“Vzdělávání bude páteří našich činností, pro veřejnost chceme každou středu dům otevřít zájemcům o komentovanou prohlídku. Navíc minimálně dvakrát do měsíce chceme uspořádat besedu, debatu nebo přednášku se zajímavými hosty na historická a společenská témata. Třeba 23. května tady vystoupí ředitel Jihočeské vědecké knihovny pan Ivo Kareš. Vyprávět bude o budějovických německojazyčných Židech a co o nich lze nalézt na známém serveru Kohoutí kříž, jehož je spoluautorem. Ve spolupráci s kolegy Janem Ciglbauerem a Štěpánem Balíkem chystáme cykly podobných přednášek a s kolegy Milanem Binderem a Vladimírem Musilem připravíme expoziční náplň. To je ale cíl spíše na rok 2025 a dál,“ říká Tomáš Trantina, ředitel Paměti národa Jižní Čechy.

Více než stoletá stavba v Otakarově ulici se také začne postupně opravovat. Nejprve dojde na obnovu elektroinstalace, odvlhčení sklepů, připojení na veřejnou kanalizační síť a podobně.

Vstupenky na akce v Kendeho vile mohou zájemci nalézt v síti CBsystém.