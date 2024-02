Rybník Bezdrev bez vody při západu slunce v únoru 2024.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Aktuálně je rybník bez vody, protože čeká na opravu výpusti. Podle Vladimíra Kaisera, ředitele Rybářství Hluboká CZ, počasí bohužel opravě nepřeje a zbývající průtok vody v rybníce je v poslední době kvůli tání a dešťům příliš vysoký na to, aby se mohly práce provést. „Stav vody nám to nedovoloval,“ uvedl Vladimír Kaiser a připojil, že teď by se měla situace zlepšit a do poloviny března by mohlo být hotovo. Rybník je na suchu od listopadu. V jiných rybnících mají hlubočtí rybáři tolik vody, jako by jindy natékaly dva roky. Jenže pro Bezdrev je tentokrát paradoxně takový příděl vody problém.