Byla sobota krátce po sedmé hodině ranní, když rybáři v gumových oblecích nasedli v ten den poprvé do lodí, aby si více posvítili na šupinaté obyvatele druhého největšího rybníka v jižních Čechách – Bezdreva.

V sobotu se uskutečnil výlov rybníka Bezdrev u Hluboké nad Vltavou. | Foto: Deník/Klára Skálová

Právě tady na tomto rybníku s rozlohou téměř 425 hektarů a hrází dlouhou 400 metrů se posledních několik dní konal výlov, v sobotu mohli pod ruce rybářů nahlédnout návštěvníci tradičních rybářských slavností, které se těší velké popularitě.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Oranžový rok ve spolupráci s Jadernou elektrárnou Temelín Skupiny ČEZ. Spolupráci si pochvaloval hlubocký starosta Tomáš Jirsa. „ČEZ dlouhodobě podporuje všechny kulturní akce u nás ve městě. Rybářství je čtyři sta let fungující podnik, my jsme z toho do dneška udělali kromě chovu ryb také tradiční turistickou akci, kterou výlov Bezdreva je. Jsme rádi, že se ČEZ na té slávě podílí,“ řekl na adresu společnosti.

I letos sem přilákala přilákala stovky lidí, které korzovaly podél hráze a užívaly si sobotního dne. Na jeho hrázi nechybělo pódium, kde vystoupili dětský sbor z hlubocké základní školy s názvem Slavíčci, děti i dospělé bavila country kapela Patrola. Své kuchařské dovednosti zde ukázal známý šéfkuchař Vladimír Tůma, který zde dělal kapra na perníkové omáčce. Ve stáncích bylo k dispozici občerstvení i drobné suvenýry. Milovníci ryb mohli ochutnat rybí polévku, kapří guláš, kapří, štičí a candátí hranolky.

Výlov Bezdreva doplnil Rybářský den na zámku Ohrada u Hluboké

Na akci nechyběl ani ředitel Rybářství Hluboká nad Vltavou Vladimír Kaiser, který si dosavadní průběh pochvaloval. „Jsem spokojený. Nebude to žádný extra výlov, ale i tak to bude dobré,“ narážel na to, že i s jarním výlovem vytáhnou rybáři z Bezdreva zhruba 280 tun ryb. „Lovíme kromě kapra i malé množství candátů, štik, amurů, sumců, vše, co si zákazník žádá na vánoční stůl,“ řekl s tím, že kapr z Bezdreva bude vánoční ryba pro Čechy a Slovensko. Dodal, že při jeho koupi by zákazníky pro víc peněz do peněženek sahat neměli. „Hlubočtí rybáři zdražovat nebudou,“ uvedl.

Živo bylo v sobotu i na Loveckém zámku Ohrada, který v tento den nabízel komentované prohlídky expozice. S rybářem a kurátorem podsbírky rybářství Alešem Škrabánkem si zájemci povídali o výlovech rybníků, vidět tu mohli ale třeba i ukázky nepůvodních a invazivních druhů ryb. Malí i velcí návštěvníci poměřili svoje znalosti v rybářském kvízu, jaké mají rybářské dovednosti si mohli ověřit i prakticky.

Zdroj: Jan Lakomý

V rámci Oranžového roku čeká nejen Hlubocké ještě jedna akce, na níž se Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ podílí, a to rozsvěcení vánoční stromku při akci Andělská Hluboká.