Oba dva přihlášení uchazeči měli odevzdat kromě záměru i finanční plán. „Nikdo se nepokusil vymyslet plán bez podpory města. Při nákladech, které nás čekají, to není ideální,“ vysvětluje Juraj Thoma a dodává: „Naše původní vize byla, že si kino na sebe musí vydělat samo, ale ukázalo se, že v dnešní době, kdy jdou ceny všeho raketově vzhůru, to není možné. Je to jediné městské kino a my ho rádi podpoříme.“ Noví provozovatelé tedy mohou stále počítat s dotací 1 450 000 Kč ročně.

AJAT, který v Českých Budějovicích není neznámý, vždyť část jeho členů vede úspěšně třetím rokem letní kino Háječek, znovu zahájí provoz kina 1. září a vrátí se k původnímu názvu Biograf Kotva. Jako první promítne ve 14.30 h snímek C. a k. polní maršálek. V sobotu 3. 9. se koná zahajovací večer, při němž zahraje uskupení Stanislava & kapela, a od 19 h se bude promítat českých snímek s příznačným názvem Velká premiéra. Ve středu 7. září od 19 h v biograf uvede předremiéru snímku Jan Žižka s historickým předprogramem, během kterého uvidíte, jak asi takový Žižkův tábor vypadal. V pátek 9. září biograf navštíví budějovický rodák Ladislav Zibura a od 19 h vám poví o své cestě 40 dní pěšky do Jeruzaléma.

Co dále AJAT chystá, si přečtěte v rozhovoru s jedním ze členů asociace, Danielem Habrdou. Doplňuje ho kolegyně Kristýna Vacková.

Noví provozovatelé Biografu Kotva.Zdroj: archiv Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců

Proč se AJAT o Kotvu ucházel?

Daniel: Spolek AJAT je plný filmových nadšenců, kteří jsou políbeni filmem různými způsoby. Mezi sebou máme filmové tvůrce, vášnivé diváky, zakladatele filmových klubů nebo třeba provozovatele pojízdného kina. Proto pro nás šance provozování jediného jednosálové kina byla přirozenou výzvou. Naše zkušenosti, které jsme díky profesi či koníčku nabrali, bychom chtěli zkusit zúročit v kině Kotva. Věříme, že budeme umět nabídnout programové novinky, o kterých víme, že fungují v jiných zahraničních kinech, zkrátka bychom rádi do kina Kotva přinesli trochu živější dramaturgii.

Jaké jsou plány s kinem Kotva – jakou plánujete skladbu a frekvenci programu nebo využití prostor?

Daniel: Chtěli bychom, aby městské kino opravdu sloužilo městu, lépe řečeno obyvatelům města. A jelikož filmové chutě každého z nás se liší, budeme se snažit nezapomenout na žádnou diváckou skupinu. Ať už si do kina rádi zajdete na hollywoodský hit, filmový maraton, novou českou komedii nebo léty prověřenou kultovku. Nechceme zapomenout na rodiče s dětmi, zařadíme například baby club, kdy v sále nebude úplná tma a všichni tak trochu budou počítat s tím, že nebude úplně ticho. Nezapomeneme ani na seniory či na milovníky alternativních filmů. Prostor kina lze využít i na malá divadla, výstavy nebo přednášky. Založením filmového klubu dáme prostor divákům, kteří rádi o filmu diskutují a sdílí své postřehy. Doufáme, že se nám podaří vytvořit i jedinečný filmový festival šitý na míru Kinu Kotva.

Bude zachovaná nějaká část toho, co se dosud v Kotvě dělo? Např. přenosy oper, kavárna, vernisáže …

Daniel: Budeme se snažit zachovat maximum věcí, na které jsou milovníci Kotvy zvyklí. Kavárna bude v novém kabátu, vernisáže jistě zachováme, prostor kina k tomu přímo vybízí. Jakmile seženeme potřebná práva, vrátíme do programu i přenosy oper a koncertů.

Co chceme především změnit, je pestrost programu s ohledem na konkrétní skupiny. Chceme kino otevřít všem.

Budete provozovatelé na sedm let. Plánují se nějaké postupné změny také v úpravě prostor, nebo tam to není vůbec potřeba?

Daniel: Sedm let je dlouhá doba, takže věřím, že přijdeme postupně s různými úpravami. Zatím ale prostor kina tolik neznáme, bude to tedy chtít nějaký čas.

Bude se nějak navazovat na letní kino Háječek?

Daniel: Rozhodně chceme, aby spojení mezi Letním kinem Háječek a kinem Kotva bylo znát, ale aby pořád bylo zřejmé, že se jedná o dva suverénní prostory. Každé kino má svůj vlastní dramaturgický plán a svou identitu, i proto je nechceme sloučit pod jednu značku, jako tomu bylo v minulosti.

Co říkáte tomu, že bude poskytnuta dotace?

Daniel: V námi podaném záměru bylo počítáno s dotací od města, ve stejné výši, v jaké byla poskytována doposud. Následně jsme byli požádáni o přepracování záměru bez zahrnutí dotace, čemuž jsme nevyhověli. Máme za to, že městské jednosálové kino, které čelí velké konkurenci multiplexů a dalším výzvám (př. extrémní ceny energií, covid pandemii, která ovlivnila návštěvnost, atd.), si zaslouží podporu města možná více než kdy dřív. Rovněž byla na požadovanou dotaci navázána dramaturgická skladba filmů.

Na Radě města jsme vysvětlili všechny důvody, proč o dotaci žádáme, ta poté pravděpodobně změnila názor.

Kristýna: Potom co jsme byli vyzváni k přepracování záměru jsme napsali městu, že to bez dotace nelze v dnešní době provozovat a tedy,že nemáme co přepracovávat a počítali jsme s tím, že nemůžeme být vybráni. Následně si nás pozvala Rada města, kde jsme jim vysvětlili všechny důvody a obavy, ukázali tabulky a na základě toho pravděpodobně změnili názor. V době rostoucí inflace, extrémních cen energií a covid pandemie, která ovlivnila návštěvnosti kin potřebuje Kotva podporu města víc, než kdy předtím.

Mezi členy AJAT, kteří kino povedou jsi ty a Kristýna Vacková, kteří stojíte i za letním kinem Háječek. Můžete představit další členy kolem Biografu Kotva?

V týmu kina Kotva, kromě mě a Kristýny Vackové máme nové tváře. Jakub Janíček provozuje Kino na Kolečkách a má na starost takový ten všeobecný provoz. Martin Zeman se bude starat o nový filmový klub kina Kotva a zahájí spolupráci s Jihočeskou univerzitou. Další velkou posilou týmu je Stanislava Skřičková Jírovcová, která má zkušenosti s vedením vesnického kina i kina pod širým nebem, její specialitou bude přinést do kina i ten nefilmový program.

Co jste říkali na to, že jste vyhráli?

Daniel: Bylo to velké překvapení. I když jsme měli možnost Radě města vysvětlit náš pohled na věc, nevěřili jsme, že se nám podaří je přesvědčit. Rozumíme snaze města šetřit a jsme velmi rádi, že se rozhodli podpořit kulturu i v těchto časech. Máme před sebou hodně práce, chceme navázat na krásnou a dlouhou historii kina. Těšíme se na každého diváka a doufáme, že se nám podaří posunout kino zase o kousek dál.