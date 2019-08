„Většina bižuterie je po mamince, měla by radost, že ještě poslouží dobré věci,“ dodal sympatický dárce.

Jeho maminka Eva, členka místního svazu důchodců, byla naší dlouholetou svědomitou dopisovatelkou. Do našeho charitativního Kabelkového veletrhu, který se uskuteční v IGY 4. září, můžete přispívat i vy. Do budějovické redakce a na další sběrná místa, jichž jsou v okrese desítky, můžete nosit kabelky, bižuterii a dětské knížky až do konce prázdnin. Děkujeme!