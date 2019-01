České Budějovice - Zhruba třicítka nespokojených obyvatel, neméně nespokojení čekající řidiči, těly zatarasená ulice, několik transparentů a výčitky směřované k českobudějovické radnici.

V úterý od šesté hodiny večerní řidiči nemohli projet českobudějovickou ulicí Kapitána Jaroše ve čtvrti Mladé. Na vině tentokrát nebyla žádná uzavírka či stavební práce, ale blokáda. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Tak vypadala v úterý večer hodinová blokáda ulice Kapitána Jaroše. Starousedlíci z Mladého se bouřili především proti kamionové dopravě, prašnosti, hlučnosti a také kvůli poškozování kanalizace těžkými vozidly.



Propadlá cesta



Kamiony tudy jezdí na nedalekou stavbu nového mostu, který překlene železniční trať.



„Pomalu si doma nemohu otevřít ani okno, co je tady prachu. O kraválu ani nemluvím,“ rozčilovala se při demonstraci jedna z obyvatelek ulice.



Lidé z ulice Kapitána Jaroše především po městském magistrátu chtějí, aby tudy nejezdily kamiony a aby zde byla omezující značka, která zakazuje vjezd vozidel nad 3,5 tuny.



„Jedná se ale nejen o vozidla, která obsluhují stavbu mostu, nýbrž i automobily stavebních firem, které mají provozy v prostoru ulice U Dráhy. Všechna tato vozidla jsou v důsledku jednosměrného provozu části ulice U Dráhy nucena obousměrně projíždět právě naší ulicí,“ zlobí se organizátor blokády František Heriban.



„V petici, kterou jsme napsali, tak žádáme pana primátora Juraje Thomu, aby byla s urychlením sjednána náprava dopravní situace tak, aby nákladním vozidlům bylo umožněno projíždět ulicí U Trati a ulicí Jana Masaryka. Provoz náklaďáků chceme v ulici Kapitána Jaroše omezit,“ doplňuje Heriban s tím, že už se dokonce část komunikace propadla a poškodila tak kanalizační síť.



Provoz zůstane



S názory Františka Heribana a dalších lidí z Mladého ale příliš nesouhlasí vedení radnice.



„Ten provoz tam být musí. Na druhou stranu oni chtějí, abychom otevřeli krátký úsek ulice U Dráhy obousměrně a tím pádem bychom vyhnali všechnu dopravu do ulice Jana Masaryka,“ podotýká k problému náměstek primátora František Jelen. „Naopak si myslím, že toto řešení je, s ohledem na solidaritu mezi všemi tamnímí obyvateli, naprosto vyhovující. Nedovedu si představit, že bychom měli bránit určitou část občanů proti zbytku Budějovic,“ zdůrazňuje Jelen.



„Nyní se v Mladém staví nový most, který bude mít velký přínos pro celé Budějovice a významně uleví dopravě například na Dobrovodské a podobně. To, že zde naroste doprava, s tím se prostě počítat musí. Co by pak měli dělat lidé, kteří bydlí na Rudolfovské a Dobrovodské?“ doplnil náměstek s tím, že žádné dopravní opatření se v dané lokalitě měnit nebude.



Náměstek Jelen ale připustil, pokud by se ukázalo, že kanalizaci poškodilo město svým dopravním řešením, anebo pokud by kanalizace potřebovala opravit, tak v tom nebude problém.



„Pokud by došlo k nějaké havarijní situaci, tak to samozřejmě vyřešíme. I v ulici Kapitána Jaroše. Nejsem přesvědčen o tom, že tato ulice je zatěžována jinak než všechny ostatní. Když se ukáže, že je potřeba kanalizaci zrekonstruovat, tak bude opravena jako každá jiná,“ uzavřel.



Nákladní auta přestanou ulicí jezdit po dokončení stavby nového mostu.