Bodl muže do břicha a utekl

České Budějovice - Vážný incident řeší českobudějovičtí policisté. K tomu došlo v pátek tři minuty po půlnoci před budějovickým barem Domino. Zde zatím neznámý pachatel bodl jiného muže do oblasti břicha. Poté z místa utekl.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/G. Klatka, Vít Šimánek

Milan Bajcura, mluvčí Jihočeské policie uvedl, že k incidentu došlo v ulici Jana Opletala, v blízkosti s křižovatkou Branišovská. Zde neznámý pachatel narazil při jízdě na motorové koloběžce do muže vycházejícího z uvedeného baru. "Mezi muži poté došlo ke slovní roztržce, kdy následně muž s koloběžkou vytáhl poměrně dlouhý nůž, dlouhý zhruba 25 centimetrů, a tím druhého muže bodl do oblasti břicha. Po útoku z místa utekl," řekl více Milan Bajcura. "Jen díky přítomnosti a pohotovosti manželské dvojice jdoucí kolem, měl napadený muž štěstí. Manželé muži zastavili krvácení a přivolali zdravotnickou záchrannou službu a policisty," dodal policejní mluvčí s tím, že manželskému páru patří za záchranu mužova života velké poděkování.



Současně se ale obrací na veřejnost s prosbou o případné svědectví. Ti, co by mohli jakoukoli informací přispět k objasnění závažného případu, mají policii kontaktovat na tísňové lince 158. Uvedená událost bude vyšetřována pro podezření ze spáchání přečinu Ublížení na zdraví.