Uplynulou sobotu se v Přední Výtoni konal tradiční Extrémní závod Zásahových jednotek Šumaman 2021, při kterém změřily své síly týmy nejen policistů, specialistů z celé republiky. Letošní ročník byl již čtyřiadvacátý. První místo již počtvrté obhájili policisté ze Zásahové jednotky z Hradce Králové.

Šumaman 2021. | Foto: Policie ČR

Celkem osmnáct pětičlenných týmů se utkalo o pohár a krásné věcné ceny a dle slov závodníků si někteří sáhli opravdu na dno svých sil. Extrémní je pro tento závod naprosto vystihující slovo. První tým odstartoval krátce před sedmou hodinou ráno a poslední po poledni. Závodníky čekaly desítky kilometrů v sedle jízdního kola, další desítky běhu v kopcovitém terénu, jízda na raftu, a to vše protkané devíti náročnými disciplínami, ve kterých se závodníci pohybovali ve výškách a nad volnou hloubkou a zdolávali různě náročné disciplíny. Chybět nemohla ani střelba a na závěr podívaná pro diváky, kteří se v hojném počtu přijeli do Výtoně na závod podívat a fandit. Diváci měli možnost přímo u penzionu Vyhlídka shlédnout disciplínu, kterou organizátoři nazvali „Jeřáb.“ Ten tam fakticky byl. Z něj visela lana, po kterých do výšky třinácti metrů museli soutěžící jako „lahůdku“ na závěr vyšplhat, což samozřejmě mnozí za mohutného potlesku a křiku fanoušků splnili.