Borek zůstal i po otevření dálnice v dopravní pasti

České Budějovice – Nově otevřená část dálnice D3 odvedla většinu automobilového provozu z Borku. Na druhou stranu ale má stále na dopravní dění v obci vliv. Ukazuje se to i při projektu průmyslového parku u Hrdějovic.

Dopravní značky. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Podle Jaroslava Nováka by přes obec mohla k dálnici jezdit část kamionů z chystaného areálu. Jenže Borek má jen malé šance, průjezdu bránit. „Vede přes nás silnice první třídy,“ říká Jaroslav Novák a dodává, že když se informoval na možnosti třeba ohledně omezení dovolené tonáže, neuspěl. Přestože hlavní tah vede přímo středem Borku. Na silnici I. třídy se totiž podobná omezení prakticky nepovolují a také je komunikace považována za zálohu pro případ nutné objížďky dálnice. Borek tak vlastně zůstal v dopravní pasti.



Možné dopravní zatížení z plánovaného průmyslového areálu u Hrdějovic bude nyní zkoumat krajský úřad. Na základě žádosti Českých Budějovic. Představitelé města se shodují s vedením obce Borek, že by nový areál mohl na území severně od krajské metropole nadměrně zvýšit automobilový provoz. Už z dřívější doby se totiž chystají logistická či podobná centra také v Nemanicích a Hůrách. Město proto žádá kraj aby zmíněné projekty prověřil z hlediska územního rozvoje.



Pro České Budějovice nebo Borek je žádost na kraj jednou z mála možností, jak projekt u Hrdějovic ovlivnit. Podle starosty Borku Jaroslava Nováka totiž třeba nelze na silnici I. třídy, která vede přes obec, přijmout omezení pro tonáž vozidel či podobná opatření.



Plán na nový areál je soukromou investicí a jev souladu s územním plánem Hrdějovic. Společnost CTP kvůli tomu vykoupila soukromé pozemky. Podle starosty Hrdějovic Jiřího Krupičky v lokalitě obecní pozemky nebyly, hrdějovické zastupitelstvo jen nyní schválilo územní studii. Projekt ale čeká další prověřování, třeba v rámci procesu EIA – zkoumání vlivu na životní prostředí.



Starosta Hrdějovic však ohledně kritiky, která plány investora provází, připomíná, že před osmi lety, když se územní plán schvaloval, z okolních obcí námitky nezazněly. Jiří Krupička ale dodává, že je právem Českých Budějovic nebo Borku, aby činily kroky podle své úvahy a zdůrazňuje, že jde o soukromý projekt.



Podle Hany Brožkové z oddělení informací krajského úřadu se podnětem Českých Budějovic bude úřad zabývat. „Výsledek tohoto prověření nelze, vzhledem ke skutečnosti, že v současné době probíhá shromažďování podkladů, předjímat,“ uvedla pro Deník Hana Brožková.



Posuzovat by se v této souvislosti mohla například kapacita komunikací nebo vliv na životní prostředí. Podle Jaroslava Nováka by mohl projekt u Hrdějovic nakonec obsáhnout až plochu necelých 16 hektarů s kamionovým provozem sedm dnů v týdnu a 24 hodin denně.



Podle Júlia Hájka, vedoucího marketingu firmy CTP, logistické parky společnosti nejen odpovídají standardům na trhu, ale převyšují je. „V každém projektu se snažíme navrhnout a konstruovat projekt tak, aby měl minimální dopad na životní prostředí,“ uvedl Július Hájek a dodal, že ve většině případů dochází při výstavbě i ke zlepšení infrastruktury a ekonomickému oživení v okolí.



Přesnější podmínky projektu jsou však podle Júlia Hájka součástí obchodního tajemství, proto dotazy na ně nechtěl nyní odpovědět.



V současnosti se chystají podklady pro posouzení investorského záměru u Hrdějovic v procesu EIA z hlediska dopadů na životní prostředí.