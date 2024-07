Sběrači modrých plodů se letos více nadřou. Nasbírat množství potřebné na koláč zabere delší dobu, než v obvyklých letech. Deníku to potvrdila jedna ze sběraček. „Když jsem šla na jaře na procházku, tak jsem si libovala, jak borůvky hezky kvetou, ale po mrazech tam nezbyl jediný květ. Na místech v okolí Borovan, kam chodím pravidelně na borůvky, letos nebylo vůbec nic. Takže jsem šla jinam. Jsou lokality, kde borůvky nasbíráte, ale pak musíte zase chvilku jít, najít si nové kolečko, které si vysbíráte a tak stále dokola,“ popsala Veronika Nýdlová, která bude mít na Borůvkobraní svůj stánek. Pro akci musí každoročně nasbírat až 15 kilogramů borůvek. „Za den stihnu průměrně kolem pěti kilogramů a běžně to mám za hodinu až hodinu a půl. Teď ale v lese stejné množství sbírám minimálně o hodinu déle,“ vypočítala prodejkyně. U jejího stánku si pochutnáte na borůvkovém pivu, limonádě, ale i zmrzlině.

close info Zdroj: Michal Fanta zoom_in Úrodu borůvek v lesích poznamenaly jarní mrazy. Borovanské Borůvkobraní nedostatek modrých plodů neohrozí.

Návštěvníci borovanského Borůvkobraní se letos nemusí bát, že by modrých plodů na koláče, knedlíky a další dobroty nebyl dostatek. Ne všude totiž rostliny pomrzly a borůvky se do Borovan sváží z celé republiky, loni se pro ně jelo dokonce až do Krkonoš. Borůvkové koláče na akci pečou Bo-ženy, což jsou je svaz místních borovanských žen . „Jsou to klasické babičkovské koláče s drobenkou, které lidé mají rádi. Peče nás asi padesátka žen a děláme přes 200 velkých plechů. Borůvkobraní nás zaměstnává asi týden dopředu,“ řekla předsedkyně svazu borovanských žen Jana Hrušková. V Borovanech nebudou chybět ani vyhlášené kynuté knedlíky přelité borůvkovým žahourem i soutěž v jejich pojídání. Kromě borůvkových specialit si lidé budou moci pochutnat i na guláši, pečeném praseti nebo tradičních doudlebských kynuťácích.

close info Zdroj: Borůvkobraní zoom_in Úrodu borůvek v lesích poznamenaly jarní mrazy. Borovanské Borůvkobraní nedostatek modrých plodů neohrozí.

Areál bývalého augustiniánského kláštera v Borovanech o víkendu obsadí více než 130 stánků s občerstvením a řemeslnými výrobky. Otevřená bude i borůvková zahrada. V rámci programu vystoupí během víkendu na několika scénách téměř 300 účinkujících. „V sobotu je to laděno tradičně jako do folkloru, takže se představí folklorní soubory a dechovka. V neděli to bude zase naopak a vystoupí takové spíše alternativnější skupiny. Tady dáme prostor i místním kapelám tady z Borovan. Asi tři účinkující jsou místní rodáci,“ přiblížila jedna z organizátorek Martina Lošková. Nejmenším bude opět patřit program v klášterním parku. Těšit se mohou na dětské kapely, pohádky, kouzelníka, klauny, tvořivé dílny i pěnovou show.

close info Zdroj: Borůvkobraní zoom_in Úrodu borůvek v lesích poznamenaly jarní mrazy. Borovanské Borůvkobraní nedostatek modrých plodů neohrozí.

Jako každý rok během akce nastane v Borovanech problém s parkováním. Návštěvníci totiž často chtějí se svými auty stát co nejblíže klášteru a často blokují i vjezdy před domy. „Záchytná parkoviště na loukách jsou přitom dostatečně velká a návštěvníci tu zaparkují zdarma. Jsme připravení i na souvislý déšť, který by tyto parkovací plochy mohl rozbahnit. V záloze máme traktory, které případně pomohou řidičům s vyjetím,“ uklidnila návštěvníky Martina Lošková a zároveň připomněla, že do areálu kláštera nesmí domácí mazlíčci. Posílené budou také autobusové spoje z Českých Budějovic, Třeboně a Trhových Svinů.