Oblíbený jihočeský producent lihovin firma Fruko Schulz má podle ředitele a jednatele společnosti Josefa Nejedlého v současné době 85 zaměstnanců. "Ačkoliv sám jsem nekuřák, kuřáky dokáži pochopit a leckde je i tolerovat. Ne v restauraci při konzumaci jídel, ale venku mi to určitě nevadí," sdělil.

V národním podniku Budějovický Budvar mají již několik let kuřáci oficiálně vyhrazeno několik míst v areálu mimo vnitřní prostory. „Vnitřek pivovaru je kompletně nekuřácký,“ říká tisková mluvčí Markéta Ježková, která k tématu doplňuje, že podnik neplánuje současné uspořádání nějak měnit. Dvě místa pro kuřáky mají vyhrazena rovněž v táborské společnosti Brisk. Jinde ve firmě, která vyrábí zapalovací a žhavicí svíčky, je kouření zakázáno.

David D. z Českých Budějovic považuje zákaz kouření v pracovní době za diskriminaci kuřáků. „Postupem času si uvědomuji, že z nás dělají zaměstnavatelé skoro nesvéprávné roboty. Vždyť snad záleží na vůli každého člověka, jestli si chce kazit zdraví a využít přestávku tím, že si zapálí,“ míní. Podle jeho slov by mohly stejně tak některé firmy příště zakázat pití kávy nebo jedení čokolády.

Vychutnat si cigaretku mohou zaměstnanci i během směny, ale jen o půlhodinové pauze určené na oběd nebo večeři. „Pro pracovníky z výroby to znamená, že si musejí vybrat, jestli dají přednost jídlu, nebo cigaretě. Když jdou ven kouřit, musejí se z pracovního oděvu převléct do civilu a po návratu zase opačně, současně tak dodržet všechna přísná hygienická pravidla včetně dezinfekce,“ dodala Faktorová s tím, že cigareta a káva ještě po obědě se během třiceti minut stihnout nedá. „Přesto mnozí zaměstnanci na jídlo rezignují,“ uvedla mluvčí.

„V každé firmě je mnohem víc problémů negativně ovlivňujících zdraví zaměstnanců. Ty ohrožuje nejen kouření o přestávkách, ale také práce ve vnuceném tempu, noční směny, jednostranné zátěže horních končetin a podobně,“ připomněl Jindra. Odborářům vadí i to, že už vlastní proces odvykání kouření vnáší nerovnost mezi zaměstnance. Zatímco kuřáci získají odvykací benefity, nekuřáci vyjdou naprázdno.

Odboráře z Bosche podporují jejich svazoví kolegové. „Co jiného je vyhlášení firmy nekuřáckou než jednostranné a svévolné rozhodnutí o zákazu kouření v podniku bez opory v zákonech. Žádný zaměstnavatel nemá právo svým zaměstnancům zakazovat cokoli, co jim coby svobodným občanům nezakazuje zákon. Takové opatření by se mohlo stát nebezpečným precedentem k dalším zákazům a nařízením,“ řekl zmocněnec Krajského sdružení OS KOVO Jihočeského kraje Jan Janoušek.

Odboráři nezpochybňují škodlivost kouření, hájí však nezadatelné právo občana, jímž je osobní svoboda. „Odbory hájí a budou hájit práva zaměstnanců, ať se to někomu líbí, nebo nelíbí. A svoboda rozhodování k tomu patří. Každý by se měl sám rozhodnout, jak se svým zdravím naloží,“ uvedl předseda Základní organizace Odborového svazu (OS) KOVO při firmě Robert Bosch Stanislav Jindra, který je sám nekuřák.

