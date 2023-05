Nový most v Týně nad Vltavou je klíčový pro silnici 105, která vede od Českých Budějovic na Týn a pak dále k Milevsku. Od léta ale čeká most úplná uzavírka. Úlohu hlavní spojnice převezme provizorní stavba, na kterou se bude najíždět na náplavce pod kostelem. Provizorní přemostění ale bude sloužit jen osobní automobilové dopravě.

"Náhradník" od května

Stavbu "náhradníka" zahájí přibližně v polovině května 2023, stavební práce na odstranění nosné konstrukce Nového mostu pak mají začít přibližně v polovině července 2023.

Oproti původním plánům přibude na provizorním přemostění další jízdní pruh a samostatný chodník pro pěší. Úprava akce si vyžádá navýšení nákladů o více než 23 milionů korun. Jak upozornil už dříve jihočeský hejtman Martin Kuba, rozhodl se kraj k tomuto kroku zejména proto, aby lidé nemuseli čekat v nekonečných kolonách u jednosměrného průjezdu řízeného střídavým semaforem.

„Do kalkulace stavebních prací by se neměl započítávat jen stavební materiál, všechen ten beton a železo. Musíme myslet hlavně na to, že největší cenu má čas. V tomto případě čas lidí, kteří čekají v kolonách místo toho, aby byli se svými nejbližšími. Sportovali, bavili se, pracovali. A právě za to musíme být připraveni zaplatit nějaké peníze navíc,“ vysvětlil Martin Kuba, když Rada Jihočeského kraje před časem schválila rozšíření stavebních prací o další jízdní pruh a chodník.

Akci chystá i Ředitelství vodních cest

Jak následně upozornil jeho náměstek pro investice Tomáš Hajdušek, Ředitelství vodních cest (ŘVC) chystá pro rok 2024 vlastní investiční akci. "Jedná se o zvednutí ocelového mostu přes Vltavu, který je ve vlastnictví města Týn nad Vltavou. Museli jsme se s naší akcí této skutečnosti přizpůsobit," doplnil Tomáš Hajdušek. Původně totiž pěší a cyklisté měli Vltavu překonávat při uzavírce Nového mostu právě po starém ocelovém mostu. To by ale fungovalo jen po část prací pro Jihočeský kraj.

Zakázka je specifická tím, že jedna firma má vše projektovat i realizovat. Ve výběrovém řízení uspělo nejlépe Sdružení EUROVIA -SMP-Most Týn – EUROVIA CZ a.s., Praha a Stavby mostů a.s., Praha.

Pro cyklisty

Město Týn nad Vltavou se zřejmě bude podle Karla Hladečka podílet na úpravách předpolí. „Město si dalo požadavek na zřízení cyklopruhů, což s sebou nese nutnost rozšíření mostovky a bude se muset rozšířit také komunikace v předpolí mostu,“ uvdl k projektové přípravě rekonstrukce Nového mostu Karel Hladeček.

Týnský starosta dodal, že se počítá s dovedením cyklopruhů až na první křižovatky za mostem. Není možné svést cyklopruhy hned za mostem na nábřeží, protože je tam příliš velký výškový rozdíl. Radnice bude řešit i přeložky některých sítí.

Náhradní osobní automobilovou dopravu by měl nabídnout provizorní most, aktuálně se uvažuje o tom, že by byl jednosměrný a provoz by byl řízen semafory. Neměl by ale být pontonový, protože by měla být zachována splavnost řeky, a tedy cesta pro plavidla. Náhradní most je pro Týn zásadní věcí, protože jinak neexistuje alternativa spojení přes řeku a stavba by znamenala objížďky i pro osobní dopravu v řádu desítek kilometrů. „Předcházející vedení Týna si dalo náhradní most jako požadavek. Bez toho by to pro město bylo nemyslitelné,“ zdůrazňuje Karel Hladeček.

Dokončení rekonstrukce mostu se odhaduje do srpna 2024. Jihočeský kraj by měl za rekonstrukci zaplatit přibližně 200 milionů korun.