Českobudějovicko - Jen několik stromů polámala bouře, která se v pondělí večer prohnala Českobudějovickem. Dopravu nezkomplikovala.

Bouře v pondělí večer polámala na jihu Čech jen pár stromů (ilustrační snímek). | Foto: Deník

Jen na několik míst museli v pondělí večer vyjet jihočeští hasiči kvůli bouři, která se prohnala okresem. Polámala několik stromů. „Bylo to v Čéčově ulici v Českých Budějovicích, v krouhárně u Roudného, v Jílovicích, Pištíně, Češnovicích a na Hluboké. Ale byly to jednoduché zásahy typu strom padne přes cestu, my ho řízneme a je to. Může za to jen ten první poryv větru," upřesnil v pondělí krátce po 22. hodině operační důstojník jihočeských hasičů

David Zálešák.