Popadané stromy nebo větve jsou také v areálech základních škol a mateřských školek. „Například v MŠ Jizerská spadly tři stromy, které už hasiči rozřezali a budou z místa odstraněny, v ZŠ Máj je poničený plot i přírodní zahrada. Dvacet vyvrácených stromů je také na hřbitově sv. Otýlie, kam je nyní vstup povolen pouze na vlastní nebezpečí,“ uvedl k aktuálnímu stavu 1. náměstek primátora Juraj Thoma. Bouře zanechala stopy i na infrastruktuře Dopravního podniku, kdy nejzávažnější byla na Branišovské. „Padlý strom tam poškodil trolejové vedení a zaklesl se do jeho stožárů,“ přiblížil náměstek. Provoz hromadné dopravy je v tomto úseku zajištěn parciálními trolejbusy.

Na odstranění následků bouře se po celém městě intenzivně pracuje. „Všechny firmy, které máme k dispozici na údržbu veřejné zeleně, provádí úklid větví a náletového nepořádku. Při nuceném kácení spolupracuje město se dvěma firmami, které se na tuto činnost specializují. Odhad množství dřeva, které bude zlikvidováno, se pohybuje okolo 1000 m3. Pokud tyto nebudou stíhat, po víkendu se k nim přidá ještě třetí firma,“ doplnil Juraj Thoma. O vážnosti situace ve Stromovce svědčí i skutečnost, že tam v příštím týdnu začne pracovat lesní stroj - harvestor. Napilno má i městská společnost Lesy a rybníky, která rovněž likviduje vzniklé škody na obhospodařovaných pozemcích.

Přehled dosud zjištěných ztrát:

1. Veřejná zeleň

- Odhadem bude muset být podle T. Kubeše zpracováno cca 1000 m3 dřeva. Na padlých stromech a poškozených stromech pracuje firma, kterou máme vysoutěženou na údržbu stromů. Je povolána posila další firmou. Pokud se přes víkend nepodaří postoupit razantně v odstraňování škod, bude povolána další výpomoc, která je již předjednána. Lesy a rybníky pracují na odstraňování škod na městských lesích, mimo jiné za Májem a v Branišovském lese a okolí. Mají jistou obavu, že budou potřebovat také výpomoc. Firmy, které provádějí údržbu veřejné zeleně v jednotlivých sektorech pracují na odstranění větví a náletů. Vše probíhá od brzkých ranních hodin. Stromovka přijde na řadu až v pondělí, bude potřebná těžká technika. Zákaz vstupu jsem nevydal, protože předpokladem k jeho vyhlášení je předchozí vyhlášení stavu nouze hejtmanem. Ten vyhlášen není. Platí tedy doporučení nevstupovat do Stromovky a parků, hlavní vstupy do Stromovky jsou označeny páskou zákaz vstupu městskou policií.

2. SSZ p.o.

- Neeviduje na budovách žádné vážnější škody. Několik stromů spadlo (u sportovní haly) a několika ulámal vítr větve (u zimního stadionu, v areálu letní plovárny a na „Dynamu“). Naštěstí při tom nedošlo k újmám na životech, zdraví ani na majetku. Odklízení stromů již zadáno. S přihlédnutí k množství podobných škod po městě je domluveno, že se nejprve „zprůchodní“ stezka u sportovní haly. Odklízení dřeva začne až v příštím týdnu.

3. ZŠ a MŠMŠ Jizerská – 3 stromy spadlé, zničený vnitřní plot, stromy hasiči v noci rozřezali, domluveno se zprávou veřejné zeleně, že odstraníMŠ Dlouhá – spadlý smrk v pronajímaném areáluMŠ Fr. Ondříčka – vše OkMŠ a ZŠ Emy Destinové – popadané stromy v areálu, poničený plot i přírodní zahradaMŠ Neplachova – cca 5 stromů popadaných, poničený plotZŠ Máj I. – u plotu školy v lese polámané stromy – hrozí pád na plot, jinak v pořádkuMŠ Větrná – polámané stromy, zničená část nového plotu, vytopená část jedné třídyMŠ – Pittera – bez škod; na zahradě jen pár větví, které zvládnou odstranit samiMŠ Zeyerova – strom spadlý na spojovací chodbu, o odstranění škody jedná škola s RenomiíZŠ Hodějovice – vše OKZŠ O. Nedbala – 2 padlé stromy, jinak v pořádkuMŠ Čéčova – popadané větve, odstraní sami, jinak vše v pořádku

4. DPM

- Suché Vrbné – větev v trolejovém vedení. Po odstranění vše OK. Škoda 0, pouze výkon techniky a pracovníků. Zprovozněno do 1h.

- Nádražní u „hladové zdi“ mezi Riegrovou a Baarovou ulicí. Větev v trolejovém vedení, zničený převěs, spolupráce s HZS, škoda cca 5 tis + práce. Zprovozněno do 2h.

- Na Sadech – větev v trolejovém vedení. Po odstranění vše OK. Škoda 0, pouze výkon techniky a pracovníků. Zprovozněno do 1h.

- Branišovská. Poškozené trolejové vedení včetně nosných výložníků. Škoda cca 50 tis. + práce. Spolupráce s HZS. 9.7. dopoledne je stále strom zakleslý ve stožárech. V 11h se ho pokusí z naší plošiny odřezat firma pana Týmala, který se stará o městské stromy. Troleje jsou vypnuté – čeká se s opravou na odstranění stromu. Provoz ve vypnutém úseku je zajištěn parciálními trolejbusy.

- V noci byly ještě zajišťovány poškozené stožáry veřejného osvětlení.

- Na žádost MP odtahovým vozidlem přemísťována ohrožená vozidla občanů.

5. Poškozena část střechy na ČOV, ČOV v normálním provozu.

6. Poškozená ramena hodin na Černé věži.

7. Jihočeské divadlo

- Drobné škody na střešní krytině.

8. Teplárna

- Pád stromu na výměník Kubatova. Nic fatálního. Teplárna funguje normálně, distribuce též.

9. DS a DPS

- Nic neevidují.

