Bouře doprovázené přívalovými dešti, kroupami a silným větrem potrápily ve středu odpoledne Jihočechy. Hasiči vyjížděli více než třistakrát. Ve Strakonicích padla památná lípa, úrodu zahrádkářů na Budějovicku pustošily kroupy. Uhynula také čtyři čapí mláďata z hnízda, které z komína zámeckého pivovaru v Jindřichově Hradci shodil poryv větru.

Bouřka dorazila do Prachatic. | Video: Deník/Jana Vandlíčková

Podle mluvči jihočeských hasičů Venduly Matějů hasiči začali zasahovat krátce před třetí hodinou odpoledne. Pás bouřek se valil přes celý Jihočeský kraj směrem na Vysočinu a celkem hasiči evidují v souvislosti s bouřkou více než tři stovky událostí. „Začalo to na Prachaticku a Strakonicku. Nejčastěji jsme odklízeli popadané stromy především ze silnic a železničních tratí. Mezi jiné události patřily například pád stromu na elektrické vedení v Horní Vltavici a Těšovicích, nebo na střechu kasína ve Strážném,“ vyjmenovala několik z nahlášených škod.

Další zásahy hasičů:

- pád stromu na střechu kasína ve Strážném,

- pád stromu na osobní auto u Studené, na osobní auto a garáž v Týně nad Vltavou a na auto ve Stožci,

- u Hodonic uvěznily popadané stromy paní v jejím osobním autě,

- u Putimi spadané stromy zablokovaly autobus,

- v Týně nad Vltavou vítr utrhnul markýzu,

- pád stromu na dům a zpřetrhání elektrického vedení ve Všemyslicích,

- náraz vlaku do stromu u Čimelic a Holubova

Počet událostí, ke kterým vyjížděli hasiči, rychle narůstal. Následky bouřek během odpoledne hlásili na jihočeské operační středisko také obyvatelé Kraje Vysočina.

Bouřka způsobila tregédii v jindřichohradecké čapí rodině.Zdroj: Deník/ Adam HudecPoté, co se krajem prohnala bouřka, evidovali energetici šestadvacet poruch na vysokém napětí v síti EG.D. Podle informací mluvčího společnosti E.ON Romana Šperňáka bylo na jihu Čech a v části Vysočiny ve středu po 18. hodině omezeno asi jedenáct tisíc odběratelů elektrické energie. „Nové poruchy už na jihu Čech nepřibývají, pracujeme na vymezení a dá se předpokládat, že počet omezení bude rychle klesat,“ uvedl s tím se první poruchy se začaly objevovat kolem půl páté odpoledne na Prachaticku a Strakonicku a postupně přibývaly. Jejich nejčastějšími příčinami byly pády stromů a větví do vedení a jeho následné poškození.

V souvislosti s odpoledními bouřkami, které zasáhly jižní Čechy, zasahovali také záchranáři, a to hned u šesti případů. Deníku to řekla jejich mluvčí Zuzana Fajtlová. Ve Strakonicích spadla vzrostlá lípa na ženu a poranila jí dolní končetinu. Žena skončila v nemocnici. Na Táborsku spadl kvůli silnému poryvu větru basketbalový koš na nezletilou osobu, která utrpěla lehké poranění hlavy a dolní končetiny. „Po poskytnutí přednemocniční péče byla také převezena do nemocnice,“ upřesnila Zuzana Fajtlová. Táborská posádka ještě vyjela k motorkáři, který během jízdy narazil do spadlého stromu a byl ze stroje katapultován. „Utrpěl poranění ruky a také on skončil v táborské nemocnici,“ uvedla.

Pád stromu na osobní auto ve Studené.Zdroj: HZS Jihočeského krajeZáchranáři z Kunžaku zasahovali na Jindřichohradecku u nehody, při níž spadla větev na osobní vozidlo. Na místě zdravotníci ošetřili muže, který měl lehká povrchová zranění od čelního skla. „Lékař záchranné služby pak musel ještě k dalším dvěma nehodám, z nich jejich účastníci vyvázli bez zranění nebo jen s lehkým zraněním,“ zakončila.

Smutnou zprávu hlásí Jindřichův Hradec. Silný poryv větru při bouři shodil z komínu zámeckého nového pivovaru v Jindřichově Hradci (Dům gobelínů) čapí hnízdo se čtyřmi mláďaty. Ani jedno pád z velké výšky nepřežilo. "Okamžitě jsme vstoupili do jednání s vedením města, které má objekt, k němuž komín patří, v dlouhodobém pronájmu. Příští rok se společnými silami pokusíme usnadnit čapí rodině postavení nového, bezpečnějšího hnízda," uvedli zástupci jindřichohradeckého zámku.

Řidiče na silnici asi tři kilometry za Vimperkem, směr Strakonice, zarazily kroupy. Tvořily se kolony, popadané větve a stromy se snažili řidiči odklízet sami. "Strašně silný déšť, poryvy větru a hromy. Chvilkami byla tma jako k večeru, po ztemnělé obloze lítaly blesky po pár vteřinách,“ popsali svědci změny počasí.

Václavská lípa byla nejstarší a nejmohutnější strom ve Strakonicích, stáří 350 až 400 let, v obvodu měřila 550 cm, výška cca 25 metrů. Podle pověsti byla vysazena na místě, kde byli v roce 1504 upáleni na příkaz vrchnosti a přes nesouhlas tehdejšího českého krále Vladislava Jagellonského tři Židé, obvinění z rituální vraždy malého chlapce.

Již zmíněná památná Václavská lípa ve Strakonicích, kterou zničily silné poryvy větru, stála na Podsrpu u hasičské stanice. „Už se nedá zachránit, je totálně zničená,“ reagoval pracovník odboru životního prostředí MěÚ Strakonice Tomáš Turek. Zásah hasičů si vyžádala situace ve strakonické ulici Stavbařů. Zde odlomené větvě spadly na zaparkovaná auta. Silný vítr také doslova přerazil strom v ulici Textiláků, v areálu úřadu práce.

Zdroj: Deník/Petr Škotko

U Vimperka se kvůli kroupám tvořily kolony.Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoPerné chvilky ale zažili také řidiči u Vimperka. Tam kolem třetí udeřilo silné krupobití a řidiči rychle hledali úkryt pro svůj vůz pod stromy. Spadlé větvě asi tři kilometry před Vimperkem ve směru od Strakonic bránily plynulému provozu. S padlými stromy se potýkali hasiči také na komunikaci ve směru na Modlešovice. Velké kroupy padaly u Českých Budějovic, čtenáři Deníku je vyfotili třeba ve Vrábči.

Spoušť zůstala po bouřce i v Písku, kde silný vítr položil na zem panely nedávno instalované venkovní výstavy.

Českobudějovický meteorolog František Vavruška potvrdil, že bouřky krajem postupovaly velmi rychle. Doplnil, že je provázel silný vítr, který dosahoval rychlosti až 90 kilometrů v hodině. Velké úhrny srážek s sebou ale nepřinesly. „Pršelo sice velmi intenzivně, ale na daném území vždy jen krátce, pak se bouřky zase přesouvaly dále,“ vysvětlil.