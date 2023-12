Nová komunikace má v budoucnu dostat pokračování a dospět až do Litvínovic.

Nová silnice mezi Branišovskou ulicí a ulicí Na Sádkách. | Video: Edwin Otta

Nová silnice začala v úterý 12. prosince 2024 sloužit řidičům v Českých Budějovicích. Komunikace navazuje na novou kruhovou křižovatku v Branišovské ulici a vede k ulici Na Sádkách. V budoucnu má podle budějovického radního a jihočeského hejtmana Martina Kuby trasa pokračovat do Litvínovic. Zastupitelstvo už kvůli tomu zahájilo potřebnou změnu územního plánu.

Martin Kuba při otevření dvoupruhové silnice řekl, že jeho dlouhodobým programem je realizovat v regionu dopravní stavby, protože ty Jihočechům nejvíce chybí. „Každá dopravní stavba je pro Budějovice velmi důležitá a přínosná. Tato komunikace se otevírá o šedesát dní dříve. Naším dlouhodobým programem je dotáhnout, co tady Jihočechům a Budějčákům nejvíc chybí, a to jsou dopravní stavby,“ uvedl Martin Kuba a dodal, že je rád, že funguje i dobrá spolupráce s městem.

Z Litvínovic přes Vltavu

Nově otevřená silnice se má stát součástí trasy do Litvínovic s návazností na chystaný most do Papírenské ulice. „Abychom mohli pokračovat, už jsme se sešli se starostou Litvínovic,“ uvedl Martin Kuba s tím, že jednání se účastní i zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) nebo Jihočeského kraje. „Začali jsme pracovat na dokumentu pro územní rozhodnutí,“ doplnil k protažení silnice do Litvínovic Martin Kuba. Zmínil také, že otevíranou silnici připravila ke stavbě minulá koalice, ale už nepokračovaly práce na navazující silnici.

Nová propojka Branišovské ulice a ulice Na Sádkách.Zdroj: Deník/Edwin Otta

„Historicky je bohužel provedena jen studie dalšího protažení této stavby směrem na Litvínovice a její napojení v oblasti kruhového objezdu. Tam už se ale pohybujeme na katastru Litvínovic a napojujeme se na silnici 1. třídy. Tak jsme se jako Jihočeský kraj ujali koordinace této přípravy. Ukázalo se, že stávající zpracovaná studie úplně neodpovídá územnímu plánu, takže musíme lehce upravit koridor, aby do něj stavba mohla být řádně zasazena. Je to veřejně prospěšná stavba a budějovické zastupitelstvo na svém jednání 11. prosince 2023 schválilo přípravu změny územního plánu,“ říká Martin Kuba s tím, že podél dnes otevřené propojky vede také cyklostezka.

Přestavba křižovatky

V Litvínovicích má trasa od Budějovic vést k současné kruhové křižovatce na silnici I/3. „Kruhovou křižovatku čeká přestavba,“ doplnil Martin Kuba s tím, že bude mít klasickou čtyřramennou podobu. Aby neměli řidiči snahu projíždět přes Litvínovice směrem na Český Krumlov při hledání zkratky, zřejmě se v obci pozmění dopravní poměry.

„V lednu předpokládám, že společně s ŘSD představíme, kam jsme se posunuli s mostem v Papírenské ulici,“ nastínil další kroky Martin Kuba.

Náměstek primátorky Lubomír Bureš při otevření nové silnice mezi Branišovskou ulicí a ulicí Na Sádkách zdůraznil, že součástí stavby je také nová cyklostezka a cílem je protáhnout cyklostezku přes Litvínovice, Vltavu a papírny až k jižní zastávce a přes Malši až ke Složišti.

Nové území

Zhotoviteli, firmě Strabag, poděkoval za urychlené dokončení silnice u Branišovské také náměstek primátorky Petr Maroš a doplnil že silnice určitě městu uleví i do budoucna. „Tady je rozvojové území, kde by mělo vzniknout velké množství bytů, nebojím se ho nazvat skoro novou čtvrtí, kde bude bydlet až 30 000 lidí, proto máme připravené už i autobusové zastávky. Netýká se to pouze této komunikace, to napojení musí být ale mnohem větší, proto chystáme rekonstrukci ulice Na Sádkách, která by měla proběhnout pravděpodobně v roce 2025. Už teď je vyhlášené výběrové řízení na rekonstrukci ulice Na Zlaté stoce, společně s Jihočeským krajem budeme rekonstruovat i Branišovskou,“ vypočetl Petr Maroš.

Nová komunikace, která spojuje Branišovskou s ulicí Na Sádkách, měří 640 metrů a její součástí je průsečná křižovatka pro dopravní obsluhu přilehlých lokalit. Odvodnění je řešeno do silničních příkopů přes vtokové objekty do dešťové kanalizace. Protihluková stěna za chodníkem na konci hlavní trasy je dlouhá 55 metrů, v místě je osazeno veřejné osvětlení komunikace, chodníků i cyklostezky. Za zhotovitele vedli stavební tým Martin Bartizal a Vít Jandl.

Už v příštím roce chce město otevřít pro veřejnost také nový parkovací dům u sportovní haly s kapacitou přibližně 500 vozidel.