Bagry pracují na obou březích řeky na hranici města. Celkem nechá Povodí Vltavy vylepšit tři úseky. Podle Hugo Roldána, tiskového mluvčího Povodí Vltavy, se nyní pracuje na úsecích u Voříškova dvora (zhruba 800 metrů) a pod a nad Novým mostem na Strakonické ulici (přibližně 1290 metrů). Na příští rok pak zbývá levobřežní lokalita v délce asi 800 metrů, která se nachází u vývaziště Lannovy loděnice. „Tato lokalita se bude realizovat v první čtvrtině příštího roku,“ říká Hugo Roldán.

Vichr, sníh, déšť i povodně. Předvánoční výstraha pro jižní Čechy budí respekt

Povodí si zadalo opevnění břehů kamenným záhozem, popřípadě snížení sklonů stávajících břehů. „Těmito stavebními úpravami dojde k zamezení neustálého porušování břehů a k tvorbě nátrží způsobovaných vlivem plavby, vysokých průtoků a ledových jevů,“ vysvětlil Hugo Roldán.

Chtějí skončit před termínem

„Ukončení je naplánováno na říjen 2024. Nicméně zhotoviteli se dílo daří a dle jeho aktuálního vyjádření bude mít snahu práce dokončit do nástupu jara – léta, tak aby rekreační sezóna byla dotčena co nejméně,“ uvedl k harmonogramu Hugo Roldán.

Už nyní jsou břehy hojně využívané k rekreaci a ti, kteří se zde chodí v létě koupat se obávají o budoucí podobu břehů, neradi by přišli o přirozené přístupy do řeky. Podle mluvčího Povodí Vltavy se ale nemusejí obávat. Opevnění kamenem bude provedeno pouze v místech, kde je toto z hlediska zamezení břehových nátrží a říčních erozí, nezbytně nutné. Úpravou svahů spočívající ve snížení sklonů, dojde naopak ke zlepšení přístupu do řeky. „To znamená, že obavy o zmizení části přirozených vstupů do řeky jsou většinou bezpředmětné,“ říká Hugo Roldán.

Dvacet milionů korun

Jediný materiál, který je na místo dovážen je kámen, který je určený pro stavbu. Ostatní materiál (zemina, ornice, štěrk) nacházející se v současné době na březích je z řeky a z jejich břehů. Vhodný materiál bude následně použit na rekultivaci dotčeného území. Přebytečný materiál bude z místa odvezen. Dno řeky se nebude bagrovat. Práce se týkají pouze břehů a to nad i pod hladinou.

Malé písčité pláže, které vytvořilo v minulosti na březích řeky město, zůstanou zachované a beze změny. Současné práce mají stát 21,5 milionu korun.