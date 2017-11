Bruslaři si užijí zblízka program ze zvoničky

České Budějovice – Za 44 dnů od 24. listopadu čeká Budějčáky neuvěřitelných 323 akcí! Ne všechny budou spojené s Vánoci. Ze 137 koncertů se odehraje 37 vánočních, a to například čtyři Rybovy mše.

Přípravy na Budějovický advent jsou v plném proudu. Osmiúhelníkové kluziště bude ústit do zvoničky, odkud bruslaři mohou sledovat dění na náměstí.Foto: Deník /Kamila Dufková

Advent bude letos kratší, ve městě ale začne vánoční ruch dříve.



Magistrát vyčlenil 950 tisíc korun na vánoční program. Město České Budějovice pořádá například rozsvěcení vánočního stromku 2. 12., přílet anděla 5. 12., tradiční adventní koncert Vránkovy koledy 8. 12., koncert Gospelové Vánoce v Klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí 12. prosince, živou uličku s tržištěm v Panské ulici 17. 12. či trhy na radničním nádvoří a dílny pro děti v radniční síni od 11. do 16. 12.



Iva Sedláková z českobudějovického odboru kultury si myslí: „Síla adventu spočívá v tom, že dodržujeme tradiční akce, že se lidi skutečně vrací na tradiční aktivity, které udržujeme.“



Budějovický advent letos zajišťuje agentura Art4promotion, která se jediná přihlásila do koncesního řízení. Přichází s novou podobou náměstí Přemysla Otakara II. a jiným konceptem než brněnští RK Invest.



Jednatel společnosti Art4promotion Rudolf Střítecký vysvětluje: „Jsme tady doma a cítili jsme v rámci našeho oboru podnikání chuť se do toho vložit.“ Například uprostřed náměstí bude dominovat osmiúhelníkové kluziště kolem Samsonovy kašny, odkud budou bruslaři moci dojet na zvoničku, občerstvit se tam a vychutnat si vánoční program.



„Když budete mít brusle, nebudete oddělení od dění,“ říká jednatel. Kolem kluziště budou v kruhu stánky tvořící vánoční městečko, které se otevře už 24. 11.



Náměstek primátora pro kulturu Jaromír Talíř podotýká: „Obyvatelé jsou zvyklí, že poslední listopadovou neděli to začíná, náš advent je tím poznamenán.“ Kulturní program začne 25. 11., bruslení 1. 12. Pokud to čas a technické parametry dovolí, jsou organizátoři ochotni zpřístupnit led Budějčákům dříve.