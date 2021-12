Kluziště, k němu patřící přezouvárna a půjčovna bruslí, vyhlídkové kolo, kolotoč, zvonička s občerstvením a vyhlídková věž směly zůstat na náměstí po skončení vánočních trhů od 1. prosince na 14 dní. Lenka Střítecká z firmy Art4Promotion, která za vánočními atrakcemi na náměstí stojí, vysvětluje: "Bylo stanoveno, že se následně rozhodne podle epidemiologické situace. Ta se stabilizovala, čísla jdou dolů." Na náměstí tedy podle ní nyní můžete bruslit minimálně až do 24. prosince. Denně od 10 do 21 h a na Štědrý den od 10 do 16 h.