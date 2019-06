České Budějovice – Pracovní skupina, která řeší projekt výstavby nové budovy divadla na Mariánském náměstí, bude mít v srpnu hotovo.

Pro projekt nazvaný Bouda si Jihočeské divadlo vypůjčí objekt s dřevěnou konstrukcí od bratří Formanů. | Foto: Archiv magistrátu města České Budějovice

Plány na stavbu nové budovy divadla se začaly konečně realizovat, a co víc, do konce prázdnin by měla být první fáze dokončená.