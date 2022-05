V pozorování přírody se České Budějovice umístily jako 170. na světě. Ukázal to v minulých dnech sedmý ročník celosvětové výzvy City Nature Challenge. Letos poprvé se do této čtyřdenní akce, kdy lidé fotili přírodu ve městech, zapojily i České Budějovice. Jak si vedly v porovnání se světem i s ostatními českými městy? "Výsledky společně s nejlepšími fotkami představí Biologické centrum AV ČR na výstavě v Domě U Beránka, která bude zahájena ve středu 18. 5. v 17 hodin a potrvá do konce května," uvedla manažerka publicity Biologického centra Daniela Procházková.