Do neděle bylo možné podávat v Českých Budějovicích návrhy na projekty, které by se v budoucnu mohly realizovat v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Lidé využili i poslední okamžiky a celkem zaslali přes 50 projektů. Nyní probíhá sběr podpory, tedy svého druhu hlasování a výběr nejlepších projektů.

V období od 1. dubna do 31. května měli lidé možnost podávat projekty do participativního rozpočtu města České Budějovice. Celkem bylo přihlášeno 51 projektů, které mají široké zaměření od odpočinkových zón, přes úpravy zeleně, až po návrhy aktivit pro trávení volného času. Zatím je pouze šest formálně neschválených nápadů, a to kvůli neshodě se závaznými pravidly či nesouladu se zveřejněnými záměry města.

Na poslední chvíli se ještě přihlásilo přes 20 projektů, které byly schvalovány i přes poslední květnový víkend, aby mohly co nejdříve sbírat podporu. Přihlášení mají ještě sedm dní na poslední úpravy, a tak budou některé projekty postupně zveřejňovány i v následujících dnech.

V tuto chvíli je důležité, aby zaslané projekty byly podpořeny. Sběr podpory bude probíhat během celého června. „Projekty je možné také sdílet na sociálních sítích, aby docházelo k co nejširšímu oslovení veřejnosti,“ říká náměstek primátora Juraj Thoma. Aby byl projekt podpořen, musí získat nejméně 50 hodnocení „líbí se mi“. „Hned v dopoledních hodinách prvního dne sběru podpory došlo k podpoření prvního projektu, za což jsme moc rádi. Je vidět, že systém bude fungovat,“ dodává Juraj Thoma.

Projekty budou postupně zveřejňovány v Galerii projektů na webu probudejce.cz.

Do participativního rozpočtu bylo občany už v dubnu podáno celkem 17 projektů. Tři došlé projekty se netýkaly majetku nebo území města, čímž nevyhověly stanoveným pravidlům a nebyly proto posuzovány. „Současná situace nedovolila uspořádat plánovaná veřejná setkání, což je nám líto, ale chtěli jsme dodržet harmonogram, abychom mohli v příštím roce realizovat již první projekty,” vysvětlil postup města Juraj Thoma.

Projekty se dotýkají například dopravy a sportu. V oblasti sportu jsou navržena zejména workoutová a dětská hřiště, jak tomu často bývá i v jiných městech. V oblasti dopravy jsou navrženy projekty, které především dbají na úpravu veřejného prostranství pro větší bezpečí chodců. Kromě toho občané navrhli i projekty týkající se ochrany přírody nebo úpravy zeleně. „Všechny projekty dávají smysl a jsou opravdu zajímavé. V červnu budou mít občané možnost rozhodnout, který z nich podpoří,“ říká k dalším krokům Juraj Thoma.

Na webu probudejce.cz se uskuteční v červnu průzkum podpory veřejnosti schváleným projektům. Město na ně chce vyčlenit pět milionů korun.