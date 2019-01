České Budějovice - František Sýkora a Dana Kleštincová zažili tornádo v Karibiku i útok somálských pirátů

Na dlouhých cestách po světových mořích se věnoval František Sýkora i lovu ryb. Na snímku je s jedním ze svých úlovků, rybou dorádou neboli mořskou pražmou. | Foto: Archiv Františka Sýkory

Dobrodružství, o kterém se mnohým z nás ani nesnilo, zažili před nedávnem manželé František Sýkora a Dana Kleštincová z Budějovic. Postavili si vlastní plachetnici a vydali se s ní na dlouhou a nebezpečnou cestu kolem světa. A zatímco známému literárnímu hrdinovi z románu Julese Vernea na ni stačilo pouhých 80 dní, Sýkorovým trvala plavba na den přesně tři roky.

Prvním krokem před samotným vyplutím bylo samozřejmě postavení lodi. Jmenuje se Karya a měří osm metrů. Její výroba prý nebyla pro poměrně zkušeného mořeplavce příliš náročná. „Šlo to docela dobře, měl jsem ji hotovou asi za tři roky. Už předtím jsem nějaké menší lodičky postavil a mám i kamarády, kteří se tomu věnují, takže to zas takový problém nebyl,“ popisuje 56letý technik František Sýkora.

První velkou plavbu s novou plachetnicí podnikli manželé v roce 2001. Necelý rok a půl se toulali po karibských ostrovech a Jižní Americe.

Domů se vraceli přes Azorské ostrovy. Na této cestě je ještě doprovázel syn, další expedici však už absolvovali pouze oni dva. „Nejtěžší bylo dát výpověď v práci, opustit všechny zavedené jistoty a vrhnout se do neznáma,“ vysvětluje František Sýkora.

Na samotnou cestu kolem světa vyráželi manželé z malého přístavu u Janova. Vypluli 14. července 2005 a vrátili se sem téhož dne v roce 2008. „Cestování se se ženou věnujeme už dlouho, ale vždycky to bylo v rámci prodloužených dovolených. Posledních deset let, když jsme odstavili děti, jsme se do toho pustili naplno,“ usmívá se František Sýkora.

První zastávkou na dlouhé cestě byly Kanárské ostrovy. Z nich zamířili cestovatelé rovnou do Karibiku. Dopluli sem na začátku podzimu. „Výhodou tropických moří je to, že rozdíl mezi létem a zimou je minimální, liší se třeba jen o pět stupňů. V létě zde však bývají hurikány, což bývá opravdu problém. Nezřídka je jich tu za sezonu až pětadvacet a je lepší se jim velkým obloukem vyhnout,“ vysvětluje Sýkora. Zároveň dodává, že počasí nebývá zpravidla tou největší potíží, se kterou se cestovatelé na svých plavbách utkávají. Mnohem nebezpečnější jsou totiž lidé, konkrétně piráti. Také s nimi se manželé při své cestě několikrát setkali. Nejhorší prý byli Somálci v Adenském zálivu.

„Jednoho rána připlula obrovská kánoe, na které byli čtyři maskovaní chlapíci. Začali se dožadovat vstupu na loď. Byli dost nepříjemní a šel z nich strach. Chvíli se se mnou přetahovali, ale pak vyšla manželka z kajuty a to je dost překvapilo. Domnívali se asi, že jsem na palubě sám. Dali jsme jim pár balíčků cigaret a naštěstí odpluli,“ popisuje František Sýkora.

S piráty se budějovičtí cestovatelé potkali i v jiných částech světa, tato setkání však prý nikdy nebyla natolik nebezpečná. „Jihoameričtí piráti jsou sice zloději, ale nejsou tak sofistikovaní jako Somálci. Narazili jsme na ně třeba i v Indonésii, ale to jsou v podstatě velmi dobrosrdeční lidé. Člověka, který se jen tak plaví po moři a má k dispozici víc než dolar denně, považují za neskutečného boháče,“ doplňuje cestovatel Sýkora. Upozorňuje i na to, že hranice mezi příjemným rybářem a nepříjemným pirátem bývá ve většině případů opravdu velmi tenká.

Další kroky českých cestovatelů vedly z Karibiku kolem venezuelského pobřeží do Panamy. Také tato oblast je dost nebezpečná, ne však kvůli pirátům, ale kvůli počasí. Tvoří se tam totiž silný vítr a obrovské vlny. Z Panamy se vydali Sýkorovi na Galapágy a do Polynésie. Následně se dostali na Cookovy ostrovy a na Samou. Po nějaké době dopluli až do Austrálie. „Připuli jsme tam v listopadu a strávili tam asi devět měsíců. Nějakou dobu jsme se toulali kolem pobřeží a pak se vydali Torresovým průlivem dále na severozápad do Indonésie,“ zmiňuje František Sýkora.

Po proplutí kolem Bali a dalších indonéských ostrovů se cestovatelé dopravili do Thajska a odtud před Indický oceán kolem Srí Lanky až na Maledivy a do Ománu. „Kdo byl na Bali a myslí si, že zná Indonésii, tak je na velkém omylu. Tento ostrov se totiž od těch ostatních dost podstatně liší,“ soudí Sýkora.

S poměrně těžkou plavbou se museli vypořádat v Rudém moři. Je tam totiž poměrně dost korálových útesů a silný protivítr. Když všechny tyto nástrahy překonali, posunuli se k Suezskému průplavu a do Egypta. Jejich další kroky vedly na Kypr a následně do Řecka a do Itálie. Ačkoliv by se mohlo zdát, že z Řecka už to měli domů jen malý kousek, tak snadné to zas nebylo. Stále se totiž museli vypořádávat se silným protivětrem.

Z celých tří let, které strávili na cestách, připadlo na samotnou plavbu asi půl až tři čtvrtě roku. Zbylý čas připadl na pobyt na souši a čekání na vhodné počasí. Nejdelším úsekem plavby bylo překonání Atlantského oceánu, které trvalo přibližně 33 dní. „Když někam přijdeme, tak se tam touláme třeba měsíc. Obvykle to totiž není samostatný ostrov, ale skupina ostrovů a člověk se tam tak chce trochu porozhlédnout,“ vysvětluje František Sýkora. Dalším podstatným důvodem nejrůznějších zástávek je nutná údržba lodi.

A jaký byl pro oba cestovatele návrat domů po dlouhých třech letech? Podle Františka Sýkory to byl docela šok. Život na moři je totiž podle něj ve své podstatě velmi jednoduchý. Člověk si má při něm možnost uvědomit, jakými malichernostmi se ve svém normálním životě v takzvaně civilizované společnosti zabývá.

„Na moři se přibližujeme všem těm zvířátkům, která tak obdivujeme pro jejich bezprostřednost. Já osobně tam sklouzávám do podobného rytmu života. Zajímá mě, jaké bude počasí, i to, jestli máme dostatek jídla a vody. Je to dost jednoduchý život ve srovnání s tím, co musím řešit tady,“ pochvaluje si mořeplavec Sýkora. Dodává, že když si pustil po návratu první zprávy, byl doslova v šoku a říkal si, jaké „prkotiny“ to tady vůbec řešíme.

„Ponorkou“ netrpěli

Otázkou, která se v této souvislosti zákonitě nabízí, je to, zda manželé nedostali za tak dlouhou dobu svého intenzivního soužití ponorkovou nemoc. Při odpovědi se František Sýkora jen potutelně usmívá. „To rozhodně ne, na moři se hádáme méně než doma. Na moři jsem totiž šťastný a spokojený a manželce tak trvá mnohem déle, než mě vytočí. Díky tomu, že je naše loď plně automatizovaná, se na ní ani moc nepotkáváme,“ říká Sýkora.

V současné době je plachetnice Karya umístěna ve stodole v jedné malé obci nedaleko Českých Budějovic. Její zakotvení v některém z evropských přístavů by totiž bylo pro manžele neúměrně drahé. „V Evropě je dnes už jachting jen o penězích. Kdybychom ji měli někde v přístavu, tak by nás jeden den vyšel klidně až na čtyřicet euro a vydělávali bychom jen na to,“ vysvětluje František Sýkora.

Na památku z cest si vozí většinou přírodniny, obývací pokoj jeho bytu je například plný rozličných mušlí nevšedních tvarů a velikostí. Kdy se vydají manželé na další delší cestu, je dnes tak trochu nejisté. Během poslední expedice totiž zemřel Františku Sýkorovi tatínek a maminka už je také v pokročilejším věku. Syn jí proto nechce na delší dobu opouštět.

O svých dobrodružstvích na dobrodružné cestě kolem světa napsal mořeplavec Sýkora knihu S Karyou kolem světa. Objednat si ji můžete přímo od autora, a to na mailové adrese sykarya@seznam.cz.