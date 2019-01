České Budějovice – Sokolský ostrov vítá čím dál více lidí. Pro Budějčáky je to prý oáza klidu v srdci města: Pohoda a relax.

Ve 13. století tu řeholníci odpočívali. To se nezměnilo ani po osmi stoletích. V létě je Sokolský ostrov obsypán lidmi. Uprostřed cvičí ženy jógu, na lavičce si čte postarší pán, na hřišti skotačí děti a ve stínu stromů slaví babinec narození Barunky.



Partičky mladých si povídají a odpočívají s pivem nebo limonádou v ruce. Sem tam je spatřen létající talíř nebo volejbalový míč. Podle důchodkyně Jarky Chrtové i barmanky obsluhující ve stánku, se zde schází čím dál více lidí. „Zdá se mi, že to tu ožívá, myslím, že před pěti lety sem tolik lidí nechodilo“ říká Jarka Chrtová, která se svou přítelkyní sedává na lavičce, pijí kávu z termosky a nosívají si upečenou buchtu. Sokolák je místem zklidnění a zábavy.



Když mám čas, jdu se podívat na Sokolák

Jak by řekl Zdeněk Svěrák, co by proslulý herec Karel Infeld Prácheňský: „Já nevím, proč se stahujou zrovna do tědletěch míst.“ Pro Davida Hamburga je Sokolský ostrov například místem nečekaného a neplánovaného setkání s přáteli: „Když jsem ve městě a mám chvíli čas, jdu se sem podívat. Někdy jsem sám překvapen, koho tady potkám.“



Tereza Hošková studující na Jírovcovce zase s oblibou chodí na limonády a užívá si sluníčka. Při dotazu, co pro vás znamená Sokolák, padají nejčastěji hesla: Oáza klidu, kousek zeleně uprostřed města, klídeček, pohoda, párty místo nebo odpočinek.

Pro maminku šestileté Lucinky, kterou nejvíce baví běhat na hřišti po houpacím mostě s notičkama, je ostrov bezpečným místem jak pro děti, tak pro ni: Všude jinde platí, že sednout si do trávy je na vlastní nebezpečí, " chválí Markéta Hakl čistotu místa.



Matěj Světínek sedící na lavičce obklopen svými přáteli říká: „Jsme tu každý den, ve školním roce sem chodíme po škole, někdy se nás tu sejde třeba patnáct.“ Sokolák prý pro ně znamená skoro všechno – místo, kde se nic nemusí řešit. Pár laviček navíc by tu ale prý prospělo.