Češi už svého reprezentanta pro Evropu mají, Francouzi se dozvědí vybrané město koncem roku. V Českých Budějovicích ocení další vítěze soutěže Rozkvetlé město a v Domě umění představují švýcarské architekty.

Soutěž Rozkvetlé město. Vítěz kategorie Rozkvetlé okno. | Foto: Magistrát města České Budějovice

Primátorka Dagmar Škodová Parmová navštívila francouzské město Bourges, které také kandiduje na titul Evropské hlavní město kultury 2028. V uvedený rok by mělo tento titul nést jedno české a jedno francouzské město a s nimi výjimečně i město z nějaké země, která kandiduje na členství v Evropské unii.

Po květnové návštěvě starosty města Bourges Yanna Galuta, který přijel podpořit kandidaturu Českých Budějovic na zmíněný titul v České republice, na oplátku zavítala do geografického středu Francie primátorka Dagmar Škodová Parmová. V první řadě zástupci obou měst deklarovali zájem spolupracovat v oblastech kultury, turistiky i vzájemného poznávání historie a pamětihodností a při pořádání různých akcí. Což platí nejen pro samotné České Budějovice a Bourges, ale i pro jejich širší regiony.

Primátorka Budějovic Dagmar Škodová Parmová přijala pozvání k návštěvě Bourges od starosty Yanna Galuta.Zdroj: Magistrát města České Budějovice

V bohatém programu návštěvy bylo mimo oficiálního přijetí na radnici v Bourges také setkání s představiteli regionu a okresu Cher, organizačním týmem pro kandidaturu či prezentace budějovického vítězného projektu před odbornou veřejností. „U příležitosti oslav 60 let existence organizace kulturních domů Bourges a jejich letošní kandidatury byla otevřena Esplanáda Meliny Mercouri, nejdéle sloužící řecké ministryně kultury a autorky projektu EHMK. Na její počest jsme společně zasadili pistáciovník, strom, který ji svým způsobem charakterizuje. Přivážíme si krásné dojmy a budeme držet palce, aby se Francouzům podařilo to, co nám. Verdikt padne koncem roku 2023,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Rozkvetlé město má své vítěze

V Budějovicích tento týden vyvrcholí soutěž Rozkvetlé město. Jihočeská metropole každoročně vyhlašuje a následně oceňuje v rámci soutěže Rozkvetlé město občany, kteří svým osobním přístupem, rozkvetlými okny, balkóny a předzahrádkami i ulicemi zdobí veřejný prostor a ukazují, že jim prostředí kolem nás není lhostejné. „Za mě dělají Budějovice ještě krásnější. Těší mě, že zájem o soutěž se oproti loňsku zvýšil a věřím, že tomu přispěla i změna pravidel, více kategorií a větší ohodnocení vítězů. Touto cestou bych všem zapojeným chtěl poděkovat a vítězům rád osobně pogratuluji a předám jim zaslouženou finanční odměnu,“ říká náměstek primátorky Michal Šebek. Slavnostní setkání se uskuteční v obřadní síni historické radnice ve středu 18. října 2023 od 16 hodin. Pro zimní výzdobu je připravena obdobná soutěž, která bude brzy vyhlášena.

Švýcarské studio

Až do 19. listopadu 2023 je v budějovickém Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. v Galerii současného umění a architektury přístupná výstava o jedné z nejpřednějších švýcarských architektonických praxí Christ & Gantenbein. Architektonické studio založili Emanuel Christ a Christoph Gantenbein v roce 1998 v Basileji. Ve své tvorbě se zajímají o udržitelnost, ale ne z pohledu módních trendů, nýbrž o udržitelnost formy s všestranným citem pro materiál, snahou o kontinuitu a velkým důrazem na vztah k minulosti.

Plně si uvědomují význam staveb, ve kterých se dnes pohybujeme, které užíváme, které jsou podstatnou částí měst. Cítí velkou zodpovědnost za to, co dělají, aby i jejich díla byla srozumitelná a funkční pro nastávající generace. Jak mimo jiné uvádí Ch. Gantenbein: „Snažíme se naše stavby propojit s jakousi intelektuální historií i s fyzickými reáliemi v daném prostředí. Tvrdíme, že pokud to uděláme se vší vážností a velkoryse, vydrží i tyto stavby více než sto let.“

Nemají potřebu být na „první pohled“ současní, ale považují za zajímavé dělat architekturu, kterou by se dalo nazvat „mimočasovou“. Je pro ně značně důležitý vztah k historii, kdy lze přenášet kulturní dědictví do budoucnosti. Velice blízká je jim tvorba Adolfa Loose a jeho výjimečně nadčasová poloha, kdy jste moderní, protože se vzdáte posedlosti být noví a neustále vše znovu vynalézat.