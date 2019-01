Budějčáků po letech opět přibývá.

České Budějovice – Dávno pryč jsou doby, kdy se počet Budějčáků blížil ke stotisícové hranici. V posledních letech lidí ve městě naopak znatelně ubývalo. Trend odstartoval v roce 2007, kdy v metropoli žilo 95 071 lidí. Statistikové pak obyvatele začali odečítat. Až do roku 2013, kdy se nepříznivý stav zlomil, ve městě ubyly stovky lidí.

Pak přišel mírný obrat k lepšímu. Během roku 2014 přibylo 32 obyvatel. A jak ukazují nová čísla statistiků, vloni byl přírůstek ještě vyšší. Ředitelka českobudějovické krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) Jana Sedláčková upřesnila, že od 31. 12. 2014 do posledního dne roku 2015 ve městě přibylo 228 obyvatel. „Z tohoto hlediska tak ve městě znovu po letech nastala příznivá situace," okomentovala nová čísla Jana Sedláčková.

Její kolegyně Petra Dolejšová doplnila, že Budějovicím vloni přibylo nejvíce obyvatel ze všech jihočeských obcí. „Hodně nových občanů mají i Trhové Sviny a Srubec, naopak velký pokles obyvatel jsme zaznamenali ve Zlivi a Nových Hradech," vyjmenovala.



V Českých Budějovicích chtějí růst obyvatel podpořit. „Říkalo se, že Budějovice nemají plochy pro bytovou výstavbu, ale ty plochy tu jsou," říká třeba předseda územního výboru Ivan Nadberežný.

Největší loňské přírůstky obyvatel na Budějovicku:Č. Budějovice - 228

Srubec - 96

Trhové Sviny - 65



Kde vloni nejvíce ubylo obyvatel:Zliv - 27

Nové Hrady - 24

Budějovice: opět dobrá adresa

Lidé, kteří se z Budějovic odstěhovali do satelitů, se budou vracet. Myslí si to zastupitel a předseda územního výboru Ivan Nadberežný. Dodává, že jde o trend, který lze pozorovat i jinde v Evropě.



Aktuální čísla statistiků jeho teorii nahrávají – Budějovicím vloni přibylo 228 obyvatel. A může jich být víc. Město má podle Ivana Nadberežného plochy, které může nabídnout developerům k výstavbě dalších domů i bytů. Ale musí myslet i na to, aby nabídlo svým obyvatelům kvalitní služby.



Kromě Budějovic přibývá obyvatel i některým obcím v bezprostřední blízkosti krajské metropole. Petra Dolejšová z českobudějovické krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) například vyzdvihla případ Srubce. „Této obci během posledních deseti let přibylo téměř tisíc obyvatel, což je nárůst o 66,3 procenta," vyčíslila Petra Dolejšová.



Doplnila, že hodně lidí přibylo rovněž v Trhových Svinech. Tady se v roce 2015 narodilo o dost více dětí, než kolik obyvatel zemřelo. Vliv mělo i to, že se sem více lidí přistěhovalo, než kolik jich odešlo.