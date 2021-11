Smrk z Litvínovické ulice bude letos v adventu zdobit českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. Strom zasadil na nově získané zahradě před sto lety František Švec.

Vánoční strom budou mít České Budějovice v roce 2021 ze zahrady v Litvínovické ulici. | Foto: Deník/Edwin Otta

"Maminky pradědeček koupil zahradu v roce 1921," přiblížila pro Deník rodinnou historii Monika Simotová a dodala, že František Švec byl mechanikem, studoval a pracoval v Rakousku a za vydělané peníze pořídil zahradu, v níž budoucí vánoční smrk zasadil. Zahrada se v rodině dědí, takže nyní patří rodičům Moniky Simotové. Ta si nepamatuje, že by někdy strom zdobili, i když je to jediný jehličnan, jinak jsou kolem jen ovocné stromy. Smrk nepřekáží, ale časem by zřejmě stejně došlo k jeho pokácení.