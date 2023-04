Nová dětská hřiště, agility parky pro psy, lavičky nad slepým ramenem řeky Malše nebo projekt, který zkoumá, co by chtěli Budějčáci u Malého jezu. To jsou příklady návrhů obyvatel Českých Budějovic, které v uplynulých letech přímo podpořila jihočeská metropole. Stalo se tak v rámci zvláštní kapitoly městského rozpočtu.