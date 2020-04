Od středy 8. dubna bude Magistrát města České Budějovice vydávat zdarma roušky obyvatelům města v rámci preventivních opatření proti šíření koronaviru.

„Máme připraveny deseti tisíce kusů textilních a nanotextilních roušek, které se budou vydávat v balení po dvou kusech, a to každý pracovní den od 8 do 16 hodin, přičemž čas výdeje od 8 do 10 hodin bude určen výhradně seniorům nad 65 let věku nebo handicapovaným občanům,“ upřesnil primátor Jiří Svoboda.

Výdej bude zajištěn u zadního vchodu budovy magistrátu v České ulici č.p. 5/59 zaměstnanci magistrátu ve středu 8. 4., ve čtvrtek 9. 4. a dále od 14. dubna. Výdejový stůl bude oddělen od veřejnosti stěnou z plexiskla, zaměstnanci budou vybaveni ochrannými rouškami a rukavicemi.

Textilní roušky si mohou občané vyzvedávat také v budově dobrovolnického centra ADRA na ulici Fráni Šrámka 34 v každý pracovní den od 9 do 15 hodin mimo velikonoční svátky.

Už v minulých dnech zástupci města rozdávali roušky seniorům například před obchodními domy nebo v domovech pro seniory.

Na seniory, kteří nejsou klienty žádného z městských sociálních zařízení, pamatuje krizový štáb Českých Budějovic. Vedle distribuce roušek přímo před obchodními centry, byly rozvezeny i do domů s pečovatelskou službou. „Od zavedení povinného nošení roušek obdrželi senioři a personál v DPS Máj a Hvízdal, Centrech sociálních služeb Staroměstská a Emausy a i v domově důchodců v nedaleké Hluboké nad Vltavou 7000 roušek. Před již zmiňovanými obchody rozdali dobrovolníci 8300 kusů roušek. Více jak čtyři tisíce jich pak město věnovalo organizacím, které zajišťují terénní sociální služby na jeho území,“ říká náměstek primátora Viktor Vojtko.

K organizacím, které městské roušky rozdávají, patří Městská charita České Budějovice, pečovatelská služba Ledax, dobrovolnická organizace Adra ČR, Český červený kříž, Prevent 99, centrum Arpida, Česká maltézská pomoc, Domácí hospic sv. Veroniky, Správa domů či městská policie. „Rád bych všem, kteří v této těžké situaci zcela nezištně a spontánně pomáhají druhým, opravdu upřímně poděkoval. A snad jen pro představu doplním ještě jedno číslo - týdenní spotřeba jednorázových roušek personálu pracujícího v oblasti sociálních služeb je kolem 3500 kusů,“ dodává Viktor Vojtko.

V Českých Budějovicích se do výroby roušek zapojila také řada dobrovolníků, kteří vyráběli tento potřebný ochranný prostředek třeba pro českobudějovickou nemocnici. Pro nemocnici šili roušky i zaměstnanci Jihočeského divadla nebo Národního památkového úřadu či Mateřské školy Boršov nad Vltavou a mnozí další. Ochranné štíty z vlastního plexiskla spolu s dalšími partnery pro nemocnici v řádu stovek kusů pomáhala vyrobit například i tiskárna Inpress.